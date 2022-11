Diputados plantean habilitar el penal de Punta Peuco para recibir a reos comunes

Ya en junio pasado, el Presidente Gabriel Boric se había mostrado dispuesto a habilitar los penales de Punta Peuco y Cordillera para recibir a reos comunes y enfrentar el hacinamiento penitenciario. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 03 de noviembre 2022 · 17:09 hs

Con 67 votos a favor, 43 en contra (Chile Vamos y Republicanos) y 10 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución que busca modificar el centro penitenciario Punta Peuco. En lo específico, solicita que el Presidente Gabriel Boric tome las medidas para adecuarlo para recibir a reos comunes.

El documento justifica que, actualmente, la población penitenciaria desborda la infraestructura estatal. Esto viola los derechos humanos de los reos, quienes pierden tales derechos por la sola condición de haber sido privada su libertad ambulatoria.

Por otro lado, quienes promovieron la resolución señalan que es imposible saber, fidedignamente, la identidad de los reos que están en Punta Peuco. A su juicio, “esto cubre con un manto de dudas de la real necesidad de que tales criminales necesiten condiciones especiales de reclusión”.

Por esto, agregan, la segmentación que existe en el centro penitenciario solo responde a criterios alejados de la objetividad que el decreto de creación ordena. Agregan que no se puede señalar que los condenados por delitos contra los derechos humanos tengan amenazada su integridad física o síquica. Y, por lo tanto, que deban tener un régimen penitenciario privilegiado.

Con estos antecedentes, argumentan que “se podría concluir que los criminales que lo habitan solo acceden a tales privilegios penitenciarios debido a su contribución a la dictadura militar chilena iniciada en el año 1973”.

La resolución fue promovida por los diputados independientes Carlos Bianchi, René Alinco, Jaime Araya, Marta González y Héctor Ulloa.

La postura de Boric frente a Punta Peuco

Ya en junio pasado, el Presidente Gabriel Boric se había mostrado dispuesto a habilitar los penales de Punta Peuco y Cordillera para recibir a reos comunes y enfrentar el hacinamiento penitenciario.

“Hoy tenemos cárceles, en particular en la zona central y en algunas zonas del país con alto grado de hacinamiento, y en otros lugares donde todavía es posible tener más internos, pero recordemos que toda persona que sea detenida y condenada a una pena de cárcel, va a tener que ir a una cárcel, por lo tanto, que no haya espacio no es impedimento”, planteó.

Ante la opción de utilizar ambos recintos, Boric planteó que "es una alternativa, no lo descarto, es algo que tenemos que conversar con quienes lo administran hoy, pero si hace falta espacio tenemos que ocupar los que tenemos".