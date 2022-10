Director de la DGAC y avión de Conviasa: "Nuestro sistema tuvo el control de la aeronave"

Además, mostró imágenes del recorrido del avión y de como funcionarios del SAG y Aduanas estuvieron presentes al momento del aterrizaje. CONVIASA

Por: Cristián Meza 25 de octubre 2022 · 22:36 hs

La comisión investigadora constituida para conocer de las operaciones de la aerolínea venezolana Conviasa comenzó sus audiencias. La instancia se centra, principalmente, en el aterrizaje del 22 de junio de 2022, del avión Airbus A340, proveniente de Caracas.

El objetivo es buscar información sobre la posible relación con la aeronave de la aerolínea Emtrasur, que estuvo detenida en el Aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, por eventuales actos de terrorismo de sus tripulantes.

En la jornada participó el general Raúl Jorquera, director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). En su exposición, la autoridad detalló cuáles son las facultades de la dirección y el seguimiento de las operaciones de esta nave en el país.

El general dijo que este era un vuelo no regular, que se define como un vuelo no frecuente sin itinerario previamente señalado. Sin embargo, precisó que esto no es extraño, pues una empresa puede presentar un plan de vuelo para realizar este tipo de viajes.

En cuanto al proceso de autorización del vuelo de Conviasa, el director afirmó que se cumplió con todos los requisitos solicitados a los vuelos no regulares. Además, agregó que la empresa ha realizado 152 operaciones, que corresponden a 76 vuelos desde 2007. En 2022, arribaron 13 vuelos en el aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Sobre el propósito del vuelo, el documento oficial señala que era transporte de pasajeros en un vuelo comercial. Así, la cantidad de 17 tripulantes no es inusual en este tipo de operaciones (4 pilotos, 8 tripulantes, 3 jefes de cabina y 2 mecánicos). Sin embargo, señaló que no hay antecedentes de qué pasajeros se trasladaban, pues no bajaron del avión.

En la sesión, el invitado compartió el audio que demuestra que la aeronave tomó contacto con la DGAC y siguió las instrucciones hasta el momento del aterrizaje. “Nuestro sistema tuvo el control de la aeronave”, aseguró el general Jorquera. Señaló, además, que mantuvo la ruta y la altura indicada.

Además, mostró imágenes del recorrido del avión y de como funcionarios del SAG y Aduanas estuvieron presentes al momento del aterrizaje. Así también, de la verificación de seguridad aeroportuaria del equipaje que salió del país, con lo que, aseguró, “se cumplieron los procedimientos aeronáuticos”.