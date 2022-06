Directorio de Codelco aprueba avanzar en cierre de fundición Ventanas

La administración constituirá una mesa de trabajo con los dirigentes sindicales de Ventanas para avanzar en la preparación y acuerdos del cese de la fundición. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 17 de junio 2022 · 20:39 hs

El directorio de Codelco aprobó por mayoría avanzar en la preparación del cese de la operación de la fundición Ventanas, a la luz de los casos de intoxicaciones vistas en Quintero-Puchuncaví vistos en el último tiempo.

Sin embargo, desde la empresa pública precisaron que para ello se requiere modificar la ley que obliga a Codelco a fundir los minerales de Enami exclusivamente en la planta de Ventanas.

Desde Codelco destacaron las inversiones realizadas entre 2010 y 2017, que rondan los USD 156 millones en obras medioambientales en esta operación, para bajar drásticamente sus emisiones y capturar 95% de los gases— pero reconocieron que “la División Ventanas ha vivido una larga historia de permanentes cuestionamientos por parte de la ciudadanía”.

“Esta planta está localizada dentro de un complejo industrial, minero, energético y portuario cuyas condiciones ambientales han causado incidentes que afectan, especialmente, a niños y niñas de escuelas y jardines infantiles, así como a adultos mayores. Una potencial inversión de US$ 54 millones para aumentar la captación de gases, no es garantía de que no se produzcan nuevos episodios de contaminación, debido a la crisis socioambiental del polo industrial, el riesgo de nuevos peaks y las condiciones atmosféricas de la zona”.

Mesa de trabajo con sindicatos de Ventanas y cambios a la ley

Para la implementación del mandato del directorio, la administración constituirá una mesa de trabajo con los dirigentes sindicales de Ventanas para avanzar en la preparación y acuerdos del cese de la fundición.

En esta instancia, se concordará un plan laboral para ofrecer una transición justa a los casi 350 trabajadores de la fundición, además de asegurar los puestos laborales, con opciones como la reubicación o planes voluntarios de egreso especiales.

Este proceso avanzará mientras se espera la modificación de la Ley N° 19.993. “Se requiere que este cambio legal exima a Codelco de la obligación de procesar los minerales de Enami exclusivamente en Ventanas”, explicó Pacheco.

El proceso de cese será gradual, por lo que se planificará con las 21 empresas proveedoras de bienes y servicios vinculadas al proceso de fundición la adecuación de los contratos, buscando distintas alternativas y el menor impacto posible.

En paralelo, Codelco seguirá potenciando sus refinerías y sus otras fundiciones, catalogadas como estratégicas por la compañía.