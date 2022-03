El COVID-19 aumentaría riesgo de padecer diabetes tipo 2

Se analizaron grupos con pacientes contagiados de COVID-19 y otro con personas que padecían infecciones agudas de las vías respiratorias. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 23 de Marzo 2022 · 14:45 hs

A más de dos años de primer caso de COVID-19 en el mundo, un estudio aseguró que el SARS-CoV-2 aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Una investigación publicada por la revista especializada Diabetología de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), reveló una asociación entre los casos leves de COVID-19 y el posterior diagnóstico de diabetes tipo 2.

El estudio que fue realizado entre los meses de marzo de 2020 y enero de 2021, contempló un seguimiento que duró hasta junio del año pasado.

Se analizaron a dos grupos: uno con pacientes de coronavirus y otro con con personas que padecían infecciones agudas de las vías respiratorias.

Parte de los resultados concluyeron que el primer grupo, presentó un 28% de mayor riesgo relativo para desarrollar la diabetes tipo 2, en comparación al segundo grupo.

Síntomas de la diabetes tipo 2

El síntoma principal que produce la diabetes tipo 2 en pacientes que tuvieron COVID-19 sería la hiperglucemia por estrés (nivel alto de glucosa en la sangre), el que se trataría de una condición transitoria ya que no provoca diabetes como tal.

“Creemos que es posible que la infección con COVID-19 no cause diabetes directamente, sino que pueda empujar a los pacientes con prediabetes a una diabetes franca y empujar a los pacientes con diabetes no diagnosticada al extremo, como sugieren algunos expertos”, señalaron los investigadores.

Junto a ello, el estudio indica que una posible causa para generar diabetes tipo 2 es que los tejidos se vuelvan menos reactivos a la insulina debido a la inflamación en el cuerpo.

En tanto, los estilos de vida sedentarios provocados por el aislamiento pandémico, aumentaron este tipo de casos de pacientes contagiados de COVID-19 con cuadros posteriores de diabetes.

"Esto puede explicar por qué se han notificado casos de hiperglucemia y resistencia a la insulina de nueva aparición en pacientes con COVID-19 sin antecedentes de diabetes.

“La infección por COVID-19 puede conducir a la diabetes por la regulación positiva del sistema inmunológico después de la remisión, lo que puede inducir disfunción de las células beta pancreáticas y resistencia a la insulina, o los pacientes pueden haber estado en riesgo de desarrollar diabetes debido a la obesidad o prediabetes, y el estrés COVID-19 en sus cuerpos lo aceleró”, afirmó Wolfgang Rathmann, el autor principal del estudio.