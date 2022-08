El calvario de la familia Correa no cesa: tribunal impide desalojo de toma de terrenos

Alejandro Correa fue asesinado el 18 de mayo de 2020 por Víctor Gutiérrez, quien recibió dinero de parte de Renato López para cometer el homicidio.

09 de agosto 2022

El Juzgado de Garantía de Quilpué decidió, por segunda vez, negar la solicitud de desocupación de terrenos presentada por la familia de Alejandro Correa, empresario dueño de la propiedad usurpada, asesinado por un sicario en Concón en 2020.

Actualmente, los terrenos que pertenecían a Correa se encuentran tomados y, desde su muerte, la ocupación sólo ha aumentado su tamaño. La familia incluso ofreció al Ministerio de Vivienda y Urbanismo donar la propiedad para la construcción de viviendas sociales, pero la autoridad rechazó el ofrecimiento.

Con todo, ahora los hijos de Correa intentan recuperar el predio por la vía judicial. No obstante, la justicia ya frenó dos veces sus intenciones.

Propiedad no protegida

De acuerdo con la jueza Paula Millon, “no se puede permitir perder de vista que la formalización respecto de estos hechos ha ocurrido respecto de esta persona recién el año pasado y entienda que esta proliferación (de casas) ha ocurrido desde bastante tiempo en el que el tribunal desconoce las razones por las cuales la propia inactividad de la parte querellante ha evitado o ha impedido que se puedan tomar acciones de resguardo más rápidas, más oportunas y más urgentes para resguardar la propiedad privada de su representada”.

“No puede endilgarse al tribunal o al Poder Judicial el hecho de no proteger suficientemente la propiedad privada que alega”, planteó también Millon, en declaraciones que reproduce radio Cooperativa. “Y tampoco puede alegarse que se trata de una denegación de justicia el no ordenar el desalojo de personas innominadas que no han sido ni siquiera individualizadas en este proceso judicial. Personas que, por lo demás, no han tenido oportunidad de establecer si efectivamente tenían conocimiento de la propiedad del predio”, enfatizó la magistrada.

Restablecer el Estado de Derecho

Valentina Correa, hija del empresario asesinado, cuestionó las palabras de Millon y se preguntó: “¿De qué lado está la justicia en Chile? Como familia nos sentimos frustrados porque hemos buscado todas las alternativas institucionales y hoy, una vez más, nos fallaron”.

"No estamos pidiendo favores, estamos pidiendo que se restablezca el Estado de Derecho. Recuperar el terreno es apelar a la justicia restaurativa, un terreno que queremos reconvertirlo en un lugar que responda a las necesidades sociales de la comuna. La justicia que buscamos no es sólo por la memoria de mi papá, es también por los vecinos de Quilpué y el país que empatiza con nuestro dolor y causa”, culminó la hija.

Cabe destacar que en la causa por la toma ilegal de terreno está imputado Luis Alarcón, sindicado como el responsable de la toma e incluso de lotear el terreno y repartirlo.

Mientras, por la muerte del empresario, cumple 26 años en prisión el ciudadano colombiano Víctor Gutiérrez, alias El Parce, condenado como sicario; 20 años Renato López, autor intelectual del crimen, quien pagó cinco millones de pesos a Gutiérrez; 16 años Claudio Riveros, chofer del sicario; y seis años Melissa Palma, condenada como cómplice de los hechos.