El crudo testimonio de mujer que fue víctima del Tren de Aragua en Chile

Por: Luis Rivera 27 de julio 2022 · 14:18 hs

El Tren de Aragua se transformó en una peligrosa banda que ya opera en Chile. A través de la extorsión, amenazas o incluso recurrir a sicarios, el grupo delictivo pasó a ser materia de preocupación para las autoridades.

Una víctima denunció a Meganoticias cómo funciona la asociación de origen venezolana. “Me vine por cuestiones de trabajo, pero engañada. No entendía bien y le pedía por favor que me lo explicaran”, comenzó relatando.

La mujer, quien resguardó su identidad, tenía la intención de trabajar en Puerto Montt en un restaurante, pero se dio cuenta que todo fue mentira y terminó viviendo una pesadilla. "Nosotros teníamos que ponernos en fila, ahí llegan y eligen a la persona con quién se quedan. Pedía que no me eligieran a mí, pero me tocaba también”, sostuvo haciendo alusión que llegaban personas que buscaban el comercio sexual.

“Nos sacaron fotos y vinieron dos personas, una señora y un señor”, comentó. Y mencionó que le dijeron que posara, pero que “no sabía cómo hacerlo y el señor se enojaba”.

Respecto a cómo fue su escape, relató: “Tenía un cliente, un ingeniero y él se dio cuenta de mi forma, él me propuso cómo tenía que salir. Decimos gracias a Dios estamos vivas… Había más de 15 mujeres, cuando arranqué para salir me empujó el señor y puso el seguro de la puerta”, afirmó.

Miembro del Tren de Aragua fue detenido en Punta Arenas

El lunes, en otro hecho de violencia, un grupo de mujeres fue amenazado por un sujeto que sacó un cuchillo y aseguró ser parte de la peligrosa agrupación. “Me cobraron de más por ser extranjero y soy del Tren de Aragua, lo que implica muerte para ustedes”, les habría señalado.

Tras ser amedrentadas por el individuo en Barrio Prat, denunciaron a carabineros y el hombre resultó detenido.

El Tren de Aragua opera desde la cárcel de Tocorón, en Venezuela y tiene redes en distintas partes de Latinoamérica, incluido Chile.