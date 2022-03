El estremecedor relato de un padre que denuncia la violación de su hija en un liceo de Renca

"Mi hija tiene 14 años, 14 años, y le arruinaron su vida", denunció el padre de la víctima. AGENCIA UNO

Por: Gabriela Romo 25 de Marzo 2022 · 09:49 hs

En medio de una ola de denuncias de violencia sexual y de género hacia estudiantes mujeres, una estremecedora acusación remece a la comunidad escolar del país.

Un padre denunció que su hija de 14 años fue violada al interior del Liceo Andes-Duoc en Renca, en la región Metropolitana.

El hombre relató al programa Contigo en Directo de Chilevisión que la violación se habría producido el pasado martes en pleno horario de recreo.

“Es una situación que ningún papá quisiera vivir. Esto ocurre a las 12:20 horas y a mí me llaman a las 15:05 para decirme que le ocurrió algo terrible a mi hija. Yo destrozado totalmente. Le entrego toda la confianza al liceo y me entregan a mi hija violada”, lamentó.

Según indicó el padre de la menor, la agresión sexual se perpetró luego de que el agresor encerrara a la joven en una sala. “El tipo la llevó engañada para allá. Le dijo oye, te buscan”.

“Se me vino el mundo abajo, porque somos de esas personas que se han sacado la mugre criando a nuestros hijos, venimos de los más abajo, de la mierda… mis cabros son extraordinarios, tengo una hija en la universidad y se me vino el mundo abajo”, agregó el apoderado.

El padre de la víctima dijo que hacía pública la denuncia, "porque creo que es la mejor forma de enfrentar esto, con verdad, con justicia y no quiero que a ningún niño o niña le pase esto… es por eso que decidimos como familia hacerlo público”.

"Mi hija tiene 14 años, 14 años, y le arruinaron su vida. No naturalicemos. No puede pasar en nuestro país”, pidió.

Denuncia en Carabineros

Sobre el presunto violador, el hombre reveló que “está adentro. Aunque suena chistoso, está adentro en clases. No han hecho nada”.

En tanto, desde el liceo informaron que tras conocer el caso, “interpusimos la respectiva denuncia en Carabineros en compañía de la familia”.

Aseguraron que la indagatoria ya está en manos de Carabineros y la PDI y agregaron que “estamos colaborando en todo lo que sea necesario”.

Aunque a su vez indicaron que “por el momento, no nos pronunciaremos respecto al tema para no entorpecer el respectivo proceso. Acompañamos a la familia en esta sensible y compleja situación”.

El alcalde de Renca, Claudio Castro, puso a disposición de la víctima y su familia apoyo psicológico, jurídico y social.