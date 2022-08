"El peor país para ser niño es Chile": Diputada Mix niega acusaciones que la vinculan a un acto donde se promovía el trabajo infantil

La parlamentaria llamó a no "quedarse" con solo el extracto difundido.

Por: Equipo El Dínamo 20 de agosto 2022 · 15:26 hs

Una encendida polémica se generó esta semana luego que diera a conocer un video de un acto donde participaron la diputada Claudia Mix (Comunes) y la concejala de Maipú Ka Quiroz, en el que se aseguró que Chile “es el peor país para ser niño”.

La actividad, que se llevó a cabo el jueves 18 de agosto en el Escuela Amaranta Gómez de la comuna de Ñuñoa y que fue organizada por la Fundación Doctor René Panozo, tuvo por objetivo celebrar y conmemorar el día de la niñez trans.

“La infancia suele ser invisible en nuestro país, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. El peor país para ser niño es Chile, más allá de que pareciera que no, porque Bolivia, por ejemplo, tiene infancia trabajadora y los chiquillos y chiquillas marchan el 1 de mayo por su trabajo y por una buena remuneración. Ojo, los niños bolivianos no quieren dejar de trabajar” , señala una mujer en la grabación.

“Mientras acá en Chile con eufemismos decimos fin al trabajo infantil, pero los dejamos morirse de hambre. Queremos poder relacionar, queremos poder entender que los niños y las niñas no sólo juegan, el juego es una parte importante de su vida, pero también es importante que sean conscientes de sus procesos, que sean conscientes de lo que producen a su paso”, agrega.

"Lamentamos que ese foco se haya perdido“

Tras viralizarse el extracto del discurso, la diputada Claudia Mix respondió a la ola de críticas con un mensaje en su cuenta de Twitter. "Ayer asistí con Camila Quiroz por el día de la Niñez Trans, donde la directora reflexionó sobre realidad de trabajo infantil en contexto de vulneración de derechos de niñez. No se queden sólo con el extracto editado y fuera de contexto, jamás avalaríamos explotación infantil”, manifestó.

En tanto, la concejala de Maipú indicó en sus redes sociales que "no estoy de acuerdo ni he promovido la explotación infantil. El fin del discurso dado por la Fundación no tuvo por objetivo avalar la explotación infantil, sino visibilizar la vulneración de derechos de niñez trans y lamentamos que ese foco se haya perdido.

Defensoría de la Niñez: "Es preocupante”

En tanto, la Defensoría de la Niñez calificó de “preocupante” el acto que “promovía” el trabajo infantil.

“Es preocupante que en instancias escolares, y de cualquier otro tipo, se normalice y promueva el trabajo infantil, ya que esta práctica constituye una vulneración de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que debemos erradicar de manera urgente como país”, indicó la organización a través de sus redes sociales.

“Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer en un entorno sano y seguro, que promueva su desarrollo armónico e integral y les proteja de este tipo de prácticas”, agregó la Defensoría.