El rol del abogado querellante del Ministerio del Interior en la causa de la Operación Huracán

Ignacio Sapiain Martínez no es un nombre desconocido en este tipo de causas, ya que fue designado para representar al Ejecutivo en el caso por la Operación Huracán.

Por: Cristián Meza 26 de agosto 2022 · 10:04 hs

La audiencia de formalización de Héctor Llaitul, líder de Coordinadora Arauco Malleco (CAM), estuvo marcada por la particular intervención del abogado del Ministerio del Interior.

Y es que Ignacio Sapiain Martínez partió su declaración solicitando la prisión preventiva para Llaitul, quien es indagado por usurpación, robo de madera y amenazas a la autoridad, en el marco de la Ley de Seguridad del Interior.

Sin embargo, el abogado del Ejecutivo generó polémica al calificar a Héctor Llaitul como “un líder, más que un guerrero".

“El señor Llaitul es un líder, mucho más que un guerrero, que podemos empatizar en algunos aspectos con su causa referida a la reivindicación territorial. El Gobierno ha ido trabajando en esa área por medios pacíficos, recuperando tierras y entregándoselas al pueblo mapuche, un pueblo que él dice proteger”, planteó Ignacio Sapiain Martínez.

“Pero como buen líder ha perdido el rumbo, no se ha dado cuenta del daño que está generando a su mismo pueblo, no se ha dado cuenta que un señor de 60 que es baleado e internado recientemente en el Hospital de Cañete no es su enemigo, no se da cuenta que esa señora que estaba con cinco hijos, también en el sector de Cañete donde sujetos ingresan y dan balazos la verdad que no es su enemigo y es mapuche igual que usted. Entonces vamos a ver frente a esa perdida de rumbo si efectivamente debe ser decretada esta prisión preventiva”, argumentó.

Abogado querellante en el caso Huracán

No obstante, luego que el Ministerio del Interior quedara fuera de la investigación como parte querellante, se realizó una maniobra procesal para seguir en el caso y es que fuera abogado de las víctimas.

Por su parte, la cartera que dirige Izkia Siches dio a conocer una declaración pública, tras lo señalado por el medio El Líbero, el que aseguró que el abogado también fue defensor en esta causa, lo cual no es efectivo.

“Es completamente falsa la afirmación de que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública representa al señor Héctor Llaitul en el marco de la investigación del caso Huracán. El gobierno no representa a personas naturales que son víctimas de los delitos investigados en el marco de esa indagación, donde se incluye al señor Llaitul”, aseveró La Moneda.

“El Ministerio del Interior representa a la sociedad chilena que ha sido víctima de un grave caso de vulneración del Estado de Derecho como es el caso Huracán, donde se falsificaron pruebas. Todos los casos necesitan justicia”, añade Interior.

“Héctor Llaitul es querellante en el caso Huracán y en esa calidad tiene su propia

representación legal”, sentenció el Gobierno.

En la causa por la Operación Huracán, la defensa de Héctor Llaitul está en manos del abogado Rodrigo Román y la ex convencional Manuela Royo.