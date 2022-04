El silencio del Colmed y la fuga de directivos para integrar el gobierno de Boric

El ex candidato a presidir el Colmed, Renato Acuña, criticó a la actual directiva de la organización. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 09 de Abril 2022 · 11:00 hs

A casi un mes desde la llegada de Izkia Siches al Ministerio del Interior, un sector del Colegio Médico (Colmed) denuncia que la actual directiva ha guardado “silencio absoluto” y utiliza un “guante blanco” con la nueva ministra de Salud, María Beñoga Yarza, y el resto del gabinete de Gabriel Boric.

El silencio del secretario José Miguel Bernucci, y su presidente Patricio Meza, han guardado silencio tras la instalación del nuevo gobierno y por el cambio de estrategia para enfrentar la pandemia. Desde el Colmed aseguran que han “estado calladitos” y que usan guante blanco a las nuevas autoridades, trato diametralmente distinto a las duras críticas que marcaron el tono entre el gremio y el gobierno de Piñera, que esta semana recibió un premio por el desarrollo de herramientas análitcas para afrontar el coronavirus. El galardón fue recibido por la ex ministra de Salud Paula Daza.

Bernucci, por ejemplo, recién lanzó su primera crítica al nuevo gobierno cuando se presentaron las modificaciones del Ministerio de Salud al plan Paso a Paso, las cuales consideró lamentables porque “se pudo avanzar mucho más” en una estrategia simplificada.

La postura, según reclamaron integrantes del Colmed, contrasta con la que tuvo Bernucci durante la presentación del plan Paso a Paso en julio del 2020.

Por esos días, el médico acusó que “no va a funcionar el plan (…) si no está montada la capacidad de testeo, trazabilidad y aislamiento, el riesgo de rebrote es muy alto”.

Patricio Meza, en tanto, criticó a Enrique Paris por decir que el peak de casos COVID-19 en Chile por la variante Ómicron ya había pasado.

Desde el arribo de Yarza al Ministerior de Salud, por el contrario, Meza ha valorado instancias de diálogo abiertas por el nuevo gobierno como los comités interministeriales y el de expertos que, en sus palabras, aportarán “información que pueda ser de vital importancia para el manejo más adecuado de la pandemia”.

Incluso, el ex ministro de Salud y ex presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, señaló al ser consultado por las modificaciones al plan Paso a Paso que, durante su administración, “nunca nos permitieron lanzar estos voladores de luces y después entrar a explicar todos los detalles”.

“Nosotros explicábamos todos los detalles desde la partida. Nunca presentamos algo tan básico (…) ¡Y tanto que nos criticaban ellos! Hay una desinformación total”, acusó el ex secretario de Estado.

Acusan utilización de recursos del Colmed con fines políticos

La nueva estrategia comunicacional del Colegio Médico, de acuerdo a parte de sus socios, incluso quedó en evidencia en la cuenta de Twitter de la agrupación, que durante el último mes se dedicó a promover operativos oftalmológicos, entregar ayuda a la salud mental y hablar sobre la falta de campos clínicos para estudiantes de medicina.

Al respecto, el ex candidato a la presidencia del Colegio Médico, Renato Acuña, hizo ver en entrevista con EL DÍNAMO que durante las últimas tres semanas el organismo "no ha hecho ningún comentario, ni un pronunciamiento, ninguna crítica, no ha dado ninguna opinión, ni a favor, ni en contra (…) hay un silencio absoluto”.

“Antes, con el otro gobierno lo que hacía el Colmed era criticar todo, ahora no critican ni una cosa. Se cumplió lo que habíamos dicho, respecto a que lo que se estaba haciendo era pura política y nada de gremialismo. El gremio no era lo que les importaba, les importaba ocupar los recursos del Colegio Médico para hacer campañas políticas”, profundizó.

Acuña apuntó directamente a José Miguel Bernucci y dijo que probablemente “quiere ir a algún cargo público y por eso se puso tan buena persona. Era muy crítico y ahora no dice nada”.

Respecto a Patricio Meza, Acuña hizo ver que “criticó ácidamente al doctor (Enrique) Paris y después con la tardanza en los nombramientos de los seremis de Gabriel Boric no dijo nada”.

La fuga masiva desde el Colmed al nuevo gobierno

Junto con el “silencio” del Colegio Médico, otro tema que preocupa a un sector del organismo fue la fuga masiva de directivos a raíz de la instalación del nuevo gobierno.

No sólo Izkia Siches dejó de presidir el Colmed, sino que además, renunciaron a sus cargos presidentes regionales y otras autoridades.

Dentro del círculo más cercano de Izkia Siches en Interior, por ejemplo, está el médico Roberto Estay, quien es su jefe de gabinete. Anteriormente, el profesional dirigió la Comisión Constituyente del Colegio Médico donde entregó una propuesta de salud para la Convención Constitucional.

También trabaja con Izkia Siches en Interior el médico Matías Libuy, que lideró la Comisión de Migrantes del Colegio Médico mientras la ministra del Interior era presidenta.

Sin embargo, no fueron los únicos integrantes del Colmed que abandonaron la agrupación para sumarse al gobierno de Gabriel Boric.

Además fue reclutado el ex presidente regional del Colmed en Puerto Montt, Carlos Becerra, que ahora es seremi de Salud de la Región de Los Lagos, y el presidente regional de La Serena, Rubén Quezada, quien fue nombrado como delegado presidencial de la Región de Coquimbo

La propia ministra de Salud, María Begoña Yarza, según recordaron fuentes del Colegio Médico, lideró el departamento de Trabajo.

Lo peor, según el médico Renato Acuña, es que la actual directiva del Colegio Médico “no ha hecho ningún comentario respecto a que casi desmantelaron el Colmed llevándose a la gente a distintas , gobernaciones y ministerios. Salieron algunos presidentes regionales a ocupar cargos políticos”.

“Me atrevería a decir que todo el programa de salud del gobierno actual, se hizo en el Colmed con la gente que está ahora participando en el gobierno. El departamento de estudios y otros del Colegio Médico quedaron descabezados. Descabezaron un montón de servicios y el Colegio Médico brillo por su ausencia”, cerró Acuña.