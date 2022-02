El video del escandaloso momento en que una mujer amenaza con un arma en Playa Metri

Ximena Schott está acusada de amenazar a una mujer con un arma para que abandone el lugar.

Por: Gabriela Romo 15 de Febrero 2022 · 16:24 hs

Una nueva polémica se generó en torno al debate sobre el libre acceso a playas, luego que se viralizara el registro de una mujer obligara a una joven a salir de la playa Metri de Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

En la secuencia se ve cómo Ximena Schott increpa a Fernanda Nieto de manera vehemente, exigiendo que se retirara de la zona afirmando que no era un lugar público.

“Te explico que este es un lugar de conservación. Independiente que me filmes, si eso no me interesa. Tú no estás en un lugar público”, señala Schott.

“Me estás agrediendo en mi propiedad”, añadió mientras intenta quitarle el teléfono a Nieto.

Según Schott, el área corresponde a una zona de conservación ligada a la Universidad Austral de Chile y se trataría de un recinto privado de su pertenencia.



"No les tengo miedo a ustedes. Sal de acá. Te voy a sacar con arma, porque no se puede de otra forma”, finalizó.

Según indicó el Diario de Puerto Montt, efectivos de carabineros informaron que tras el altercado, ambas mujeres quedaron detenidas y citadas a la Fiscalía para declarar: Ximena Schott por lesiones leves y Fernanda Nieto por amenazas.