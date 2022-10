Emilia Schneider se refirió a su adicción a las drogas en la adolescencia: "Consumí muchas sustancias peligrosas"

Emilia Schneider confesó haber consumido distintas drogas durante su adolescencia. AGENCIA UNO/ARCHIVO

22 de octubre 2022

Este viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, el programa de Chilevisión conducido por Jean-Philippe Cretton y que reúne a un grupo de invitados para conversar de diferentes cosas. En esta ocasión, la diputada por el 10° Distrito, Región Metropolitana, Emilia Schneider, fue una de las participantes y se refirió a su etapa con las drogas.

Sobre los motivos que la llevaron a consumir drogas, Scheneider afirmó que “además de la discriminación, algo que me afectaba, empezamos a tener problemas económicos, familiares, empecé a ayudar a mi mamá con la crianza y empecé a guardar resentimiento y rabia”, señalando además que eso gatilló que sintiera mucha rabia y hostilidad.

"Eso también me llevó a hacer muchas cosas de las que me arrepiento, mucho exceso, mucho carrete", se sinceró la diputada. "Siendo adolescente, crecí en un entorno donde había drogas, gente drogadicta, y yo misma también, muy joven, consumí muchas sustancias peligrosas, y me costó mucho seguir adelante", reveló la primera diputada transgénero en ser electa en Chile.

En esa línea, Jean-Philippe Cretton, le consultó sobre las sustancias que han consumido y Emilia Schneider señaló que "cocaína, marihuana, drogas duras, siendo muy chica, 14, 15 años". Afirmó que logró salir de esa situación sin terapia y que vio a mucha gente que quería consumida en la droga, algo que no quería para ella.

El polémico test de drogas en el Congreso

A fines de septiembre, en el Congreso se realizaron test de drogas a todos los parlamentarios, resultando todos estos negativos, a excepción de 3 miembros de la Cámara de Diputados que no se realizaron el examen y fueron citados a la Comisión de Ética.

Sobre este punto, Emilia Schneider señaló que no le pareció correcta la decisión de realizar este tipo de exámenes a los parlamentarios.

"Se confunde lo que es el narcotráfico, que es un delito, crimen organizado, con las personas que son adictas y tienen una enfermedad", detalló la diputada Schneider.