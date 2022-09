En grave estado permenece internado carabinero que fue baleado en Victoria

El cabo segundo fue trasladado al Hospital de Carabineros en Santiago debido a la gravedad de sus heridas. AGENCIAUNO/ARCHIVO

Por: Gaspar Marull 25 de septiembre 2022 · 11:21 hs

Durante un procedimiento de control de sospechosos del robo de un vehículo en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía, un cabo segundo de 22 años resultó gravemente herido de bala a la altura de la clavícula.

El joven funcionario, perteneciente a la Cuarta Comisaría de Victoria, era parte del grupo de refuerzos que controlaba a los sospechosos. En un primer momento, efectivos dieron con el automóvil robado y con una camioneta roja abordada por siete sujetos, que habían sustraído un tercer auto.

El jefe de la IX Zona policial general Manuel Cifuentes señaló que “al momento en que los carabineros procedieron a controlar a estos sujetos, ellos intentaron evadirlo. Un segundo dispositivo de Carabineros se parapetó y en ese momento el cabo segundo fue herido de forma artera en la clavícula sobre su chaleco antibalas, herida que lo mantiene en estado grave”.

Los carabineros usaron sus armas de servicio, pero se presume que hubo superioridad de fuego por la cantidad de delincuentes involucrados.

Se informó además, que el jefe de la Defensa Nacional le ofreció a Carabineros para ofrecerle cooperación y desplegarse en los perímetros con el objetivo de dar con el paradero de los delincuentes.

Cifuentes precisó que por cómo ocurrieron los hechos, los militares no iban a llegar a tiempo al lugar “pero ya estamos coordinados”.

Personal de O.S.7, de Labocar y del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos realizan intensas diligencias para dilucidar el caso, que ha provocado que parlamentarios de la zona reclaman por la inseguridad que sufre la policía en esta zona azotada por conflictos marcados por la violencia.

Uno de ellos, el diputado Miguel Mellado (RN), hizo notar que “Carabineros no tiene vehículos blindados, no tiene armas para responder y los chalecos antibalas prácticamente no sirven”

Por su parte, el cabo segundo herido fue trasladado al Hospital de Carabineros en Santiago debido a la gravedad de sus heridas.