En riesgo vital: Carolina Tohá visitó al carabinero golpeado con un fierro en una carrera clandestina

La Ministra Carolina Tohá, en compañía del general director de Carabineros Ricardo Yáñez, visitó al oficial atacado

Por: Esteban López Á 10 de octubre 2022 · 08:28 hs

Un brutal ataque recibió el sargento segundo de la patrulla motorizada de la Prefectura de Carabineros de San Antonio, Carlos Retamal, cuando se encontraba fiscalizando una carrera clandestina denunciada por vecinos del sector Malvilla de San Antonio en la Región de Valparaíso.

Al llegar al lugar, a eso de las 18:00 horas del domingo, los efectivos policiales realizaron una fiscalización a las personas que se encontraban en el sector y es en ese momento que el sargento segundo recibe el ataque del sujeto que lo golpea con un fierro en el rostro, quedando gravemente herido, siendo traslado alrededor de las 21:00 horas al hospital de la institución.

Por ahora son cuatro las personas detenidas, tres de ellos capturados en El Tabo y otro fue aprehendido en San Antonio, quienes serán juzgados bajo la nueva Ley Nº 21.495, publicada recientemente y que sanciona la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados y otras conductas.

La visita de la ministra Carolina Tohá al carabinero

Sobre el diagnóstico del sargento Retamal, el doctor Cristian Matus señaló que sufrió un traumatismo encefalocraneano complicado grave, confirmando entonces el riesgo vital en el que se encuentra actualmente.

Cerca de las 23:15 horas, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, visitó al efectivo policial en compañía de la Ministra del Interior, Carolina Tohá. Ambos se refirieron al grave incidente ocurrido en San Antonio, condenando el ataque.

"Venimos a expresarle nuestra solidaridad, así también a Carabineros, y a decir que este hecho nos muestra al punto que está dispuesto a llegar gente por un acto tan banal como una carrera de autos, que son actos criminales que ponen en riesgo la vida de todos los que están alrededor de los que conducen, y en este caso, de un funcionario que cumpliendo con su deber y cuidando la seguridad de todos los demás, se expuso a este ataque cobarde y vil", afirmó la secretaria de Estado.

El llamado de Ricardo Yáñez a la comunidad

Por ahora, no se conoce la identidad de la persona que atacó y que mantiene al sargentino Retamal en riesgo vital, por lo que el general Director Ricardo Yáñez solicitó a la comunidad a que puedan entregar información que les ayude a dar con el paradero del sujeto.

“Hoy hago yo un llamado, para que nos entreguen información y nos ayuden a poder identificar y detener a este criminal que atentó contra la integridad del sargento Carlos Retamal. Sé que hay información que anda circulando en redes sociales, y hay personas que tienen antecedentes de estas personas que se reúnen en ese lugar a hacer estas carreras. Yo pido que por favor la entreguen a la PDI o a Carabineros, para poder dar con el responsable de este tremendo y horrible crimen”, dijo.

“Perder a cuatro carabineros en seis meses, da cuenta de niveles de violencia que no estábamos acostumbrados. Los carabineros estamos donde la gente nos pide y nos llama. Como institución estamos muy dolidos, acongojados, pero estamos de pie, no nos van a derrotar fácilmente. Vamos a seguir dando la pelea por la tranquilidad y la seguridad de nuestros compatriotas. Es el juramento que hemos hecho y no hemos claudicado en ello”, agregó Ricardo Yáñez.