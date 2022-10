Encapuchados atacaron casa de ex consejera regional en La Araucanía

La agricultora señaló que los encapuchados la apuntaron con un arma en la cabeza. CEDIDA

13 de octubre 2022

Un grupo de encapuchados atacó la casa de la ex consejera regional de La Araucanía, Carmen Phillips, en un hecho registrado durante la madrugada del jueves en la comuna de Perquenco, en la provincia de Cautín.

De acuerdo a los primeros antecedentes, al menos ocho individuos ingresaron a la propiedad de la agricultora, a quien apuntaron con un arma en la cabeza. Posteriormente los delincuentes comenzaron a prender fuego al lugar, incendiando una casona, galpones, camionetas y maquinaria agrícola.

En el lugar se encontraron lienzos alusivos a la causa mapuche. Uno de ellos decía "fuera latifundistas del territorio" y se exigía la libertad de los denominados presos políticos mapuches.

La ex consejera regional -que militó en la UDI hasta 2020- entregó su testimonio, asegurando que “me apuntaron a la cabeza, me pusieron el arma, de amenazaron, me amedrentaron”

Phillips aseguró que pese a la amenaza no va a dejar la zona. “No les voy a dar el gusto en retirarme de esta región. Aquí nací, aquí voy a morir y los que vengan que vengan a rostro descubierto, que no vengan detrás de una mascarilla hacer el mal y a desterrar a la gente que trabajamos”, manifestó.

Antes del ataque al fundo, la ex autoridad había recibido amenazas de parte de los grupos radicales de la zona.

El diputado Jorge Rathgeb (RN) condenó el hecho y llamó al Gobierno a tomar mayores medidas de seguridad para resguardar a los agricultores, considerando la crisis alimentaria global.

“Quienes producen los alimentos que llegan a todo Chile siguen viviendo inseguridad por el actuar de mentes enfermas y un Gobierno que no reacciona. Acá se pone en riesgo la vida de familias como ocurrió con el ataque a Carmen Phillips que fue encañonada y su vivienda quemada”, señaló el legislador en su cuenta de Twitter.