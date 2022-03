“Encubridora de abuso sexual”: la denuncia contra Gricelda Núñez, La Batucana, que remece al mundo literario

La Batucana fue homenajeada este 8 de marzo en el Museo de la Memoria, donde estuvo presente el Presidente Gabriel Boric. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Cristián Meza 11 de Marzo 2022 · 09:06 hs

Este martes 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) realizó un homenaje a la poetisa Gricelda Núñez, conocida como La Batucana.

El acto, en el cual estuvo presente el Presidente electo Gabriel Boric y las ministras de su gabinete lideradas por Izkia Siches, se vio ensombrecido horas después cuando el propio MMDH dio voz a una víctima de abuso sexual infantil, quien acusó a Núñez de encubrir estos actos.

El tuit de Boric luego del homenaje que recibió La Batucana en el Museo de la Memoria.

Y es que S.B., de 24 años, de profesión actriz, se comunicó con el Museo para entregar el relato de los abusos a los cuales fue sometida por su padrastro, sindicando a La Batucana como una de las principales encubridoras de su agresor.

S.B. confesó que Marcos Cuevas Alvarez comenzó a abusar sistemáticamente de ella a partir de los 9 años, hasta violarla en 2012. Producto de este hecho quedó embarazada a la edad de 16 años.

La víctima indicó que el hombre, que hoy cumple condena de 10 años de cárcel en el penal Santiago I por abuso sexual infantil y estupro, intentó que abortara en dos oportunidades.

La amistad entre La Batucana y el agresor

En su segundo intento fallido, Cuevas Álvarez buscó concretar un aborto casero en la residencia de Gricelda Núñez, con quien el individuo mantenía una amistad ya que gestionaron una serie de encuentros artísticos, visitas a colegios y fue el editor-impresor de uno de sus últimos poemarios.

La joven apuntó que La Batucana “aconsejaba” a su padrastro para poder concretar el aborto, sin éxito.

Luego que la familia de la víctima denunciara estos delitos a la Fiscalía, tras propia confesión de Marcos Cuevas Álvarez a la madre de la menor, el hombre estuvo prófugo durante meses.

La denunciante aseguró que la poetisa escondió en su domicilio a su violador y que estuvo presente en las audiencias del juicio en su contra, entregándole apoyo.

"Al único juicio que no asistió, fue al que dictaron su sentencia: 10 años de cárcel, una suerte

que en este sistema de justicia chileno no todas las mujeres tenemos", consignó S.B. Hasta hoy, Núñez no se ha referido a la denuncia.

La lucha de Gricelda Núñez en dictadura

Gricelda Núñez, La Batucana, nacida el 31 de octubre de 1945, alcanzó notoriedad en los años '80 ya que se alzó como una de las voces, que desde el mundo de la literatura, se enfrentó a la dictadura de Pinochet.

En dicha época, escribió y vendió por la Lira Popular Poblacional, en la que relataba las vivencias de dicho contexto político desde situaciones personales y familiares.

Núñez además se desempeñó como columnista en varios diarios de la capital y tuvo una participación secundaria en la película La Frontera.

En su labor como poetisa publicó varios libros, donde destacan Poemas de La Batucana (1983), su obra más difundida; Mil puertas para nacer (1987); Hablando de Amor (1984); Primero de mayo (1986) y Carrera por la Vida (2008).