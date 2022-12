Enel Distribución entregó consejos para evitar accidentes eléctricos con la decoración navideña

Además, la campaña contó con una demostración en vivo. Agencia UNO/Archivo

Por: Equipo El Dínamo 06 de diciembre 2022 · 16:41 hs

A pocas semanas de Navidad, muchas personas preparan su hogar con decoraciones navideñas, armando un árbol e instalando luces y accesorios. En ese contexto, Enel Distribución presentó esta mañana la campaña preventiva “Navidad Segura 2022”, con demostraciones en vivo de principios de incendios asociados a la manipulación indebida de la decoración navideña.

Además, la compañía hizo un llamado a la precaución y el autocuidado, y entregó una serie de recomendaciones prácticas orientadas a evitar accidentes eléctricos durante estas fiestas, como utilizar luces certificados, preferir guirnaldas de cable grueso o evitar adornar los árboles de jardines exteriores.

“Año a año difundimos buenas prácticas y consejos para que las familias que decoran sus casas en Navidad cuenten con información que les permita tomar las precauciones necesarias y evitar accidentes. Si bien las cifras han mejorado en comparación al año pasado, y vemos mayor sensibilización frente a este tema, mantenemos el llamado al autocuidado para disfrutar con seguridad las fiestas de fin de año”, explicó Víctor Tavera, gerente general de Enel Distribución.

En diciembre de 2021, Enel Distribución recibió 102 llamados relacionados a accidentes eléctricos por sobrecarga al interior de los domicilios, con consecuencias de incendios o principios de éstos, lo que representó una disminución de 39% con relación a la misma fecha de 2020, evidenciando una mayor conciencia sobre los riesgos asociados a la manipulación indebida de decoración navideña.

En ese sentido, la campaña “Navidad Segura” busca preparar mejor a las personas y aportar la información necesaria para disminuir los accidentes eléctricos, riesgos de electrocución e incendios al interior de viviendas que se pueden producir por utilizar arreglos navideños, enchufes, triples, alargadores, ampolletas, guirnaldas, entre otros, sin tomar los resguardos necesarios.

Desde la empresa de distribución eléctrica enfatizaron que la manipulación de decoración navideña no certificada -tanto al interior como exterior de las viviendas- además de provocar posibles electrocuciones o incendios, también pone en peligro el suministro eléctrico de la comunidad cuando se intenta colgar guirnaldas, utilizando de soporte los postes y el tendido eléctrico.

Recomendaciones

• Adquirir luces que cuentan con certificación de un organismo autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). De esta manera, iluminará un árbol de Navidad con un producto seguro, que no se recalentará ni provocará problemas eléctricos que pueden derivar en accidentes graves.

• Comprar guirnaldas de cable grueso, las de cable delgado se cortan, agrietan o se funden producto del paso de la corriente, y si usan las mismas del año anterior, asegurarse que los cables no tengan cortes ni fisuras. En caso contrario, desecharlas.

• No sobrecargar la instalación eléctrica de la casa con excesiva decoración navideña, de manera de evitar el sobrecalentamiento de los cables, las luces y el árbol de pascua.

• Evitar adornar los árboles de los jardines exteriores, ya que en estas zonas habitualmente se riega y mantienen humedad, lo que aumenta la probabilidad de electrocución.

• Ser precavido con el uso e instalación de alargadores y zapatillas. No sólo se corre el riesgo de sobrecarga, sino que también los niños y mascotas se pueden enredar y corren riesgo de electrocución.