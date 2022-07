Enfermera Pola Álvarez relató su diálogo con la ex compañera acusada de atacarla

Patricia Henríquez y Enrique Hanson están detenidos por el ataque a la enfermera Pola Álvarez AGENCIA UNO

Por: Luis Rivera 12 de julio 2022 · 16:11 hs

El domingo 26 de junio, la enfermera Pola Álvarez fue apuñalada en 11 ocasiones a la salida de su turno en la Clínica Cordillera. El acusado de atacar a la profesional de la salud fue Enrique Hanson, pareja de Patricia Henríquez y ex colega de la víctima.

La acción del imputado la dejó con serias heridas y semanas después, la propia víctima contó algunos detalles de su relación con Henríquez y, además, narró cómo fue la conversación que tuvo con la supuesta ideóloga antes del delito.

“Yo hablé muchas veces con ella. Dos meses antes del ataque venían estos garabateos con mis compañeros y también malos tratos hacia mí… Tratos que no daban a lugar en un turno, donde nosotros en el servicio de urgencia somos tan afines que encarrilamos nuestro servicio a la mejoría del paciente, pero ella no. Ella solo daba malos tratos y se enojaba con la gente”, dijo Álvarez en Chilevisión.

Los problemas actitudinales de la imputada

Aquel relato de la enfermera no es el único que detalla cómo era la relación de Henríquez en esta clínica de la calle Alejandro Fleming de Las Condes.

“De febrero a mayo ella fue jefa de turno, pero eso no es estar por sobre tus compañeros, sino que la jefa de turno encausa para que todo el equipo funcione a la par”, comenzó diciendo.

Y luego complementó: “Tengo mis compañeras que son relativamente nuevas, internos que formamos nosotros, entonces les tengo un cariño especial. Me encanta enseñar y si tú no entiendes a la primera o la segunda vez, yo te voy a explicar una tercera vez. No así ella, porque decía ‘tú eres tonto, tú no sabes’. Yo le digo ‘oye, para, ella no tiene por qué saberlo, si se lo estás enseñando’… Y eso a ella no le gustó”.

Patricia Henríquez y Enrique Hanson fueron formalizados por homicidio frustrado, razón por la cual se mantienen en prisión preventiva.