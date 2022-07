Enfermera Pola Álvarez tuvo que ser internada en la UTI tras detectarle trombos en piernas y pulmones

Patricia Henríquez y Enrique Hanson fueron detenidos.AGENCIA UNO

18 de julio 2022

Este lunes, Patricio Álvarez, padre de la enfermera Pola Álvarez, revelo que su hija volvió a ser internada en la UTI después del brutal ataque que ella sufrió hace algunas semanas en las inmediaciones de la Clínica Cordillera, en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Aunque la mujer de 32 años se recupera en su casa tras recibir once puñaladas por parte de la pareja de una excompañera de trabajo, en los últimos días su estado de salud cambió.

Durante una entrevista al programa Buenos Días a Todos, de TVN, el también abogado contó que "Polita había tenido una recuperación bastante rápida, que nos había sorprendido a todos, pero el día jueves, en un control rutinario, se le descubrieron unos pequeños trombos, tanto en las piernas como en sus dos pulmones, lo que obligó a tenerla internada durante cuatro días en observación y con todo los remedios que eso significa”.

"Eso nos tuvo apenados nuevamente, pero afortunadamente fue dada de alta y ya la tenemos en la casa”, explicó.

Un proceso lento

Patricio Álvarez recalcó que la situación de su hija aún es complicada y dijo que es todo un proceso lento. "Hemos estado bastante apenados, porque nosotros pensábamos que la evolución iba a ser rápida, pero sabemos que esto es un proceso lento, sobre todo en el aspecto psicológico”.

Finalmente, el padre explicó que su hija "es una mujer fuerte, va a salir adelante, pero necesita ayuda constante. Es una mujer luchadora y con una templanza, que nos tiene admirados como papá. Pero sí tienes sus momentos de bajón o de angustia, pero es normal”.

La agresión contra Pola Álvarez

Pola Álvarez fue víctima de un brutal ataque en las inmediaciones de la Clínica Cordillera el día 26 de junio. Después de dejar su turno, ella fue abordada por un motorista que le propinó once puñaladas. Días más tarde se confirmó que el sujeto era la pareja de su ex compañera de trabajo, Patricia Henríquez, quien es acusada de planificar la agresión.

“Grité por ayuda, caminé sola hasta la salida del pasaje, y por lo que recuerdo, me encontré con una señora. Me tomó casi afuera de la clínica y me hizo entrar. Yo me abstuve mucho de ver videos. No recuerdo nada de la mujer que me ayudó”, contó la víctima al programa Mucho Gusto, de Mega.

Tanto Patricia Henríquez como su pareja Enrique Hanson fueron detenidos.