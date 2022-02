"Era una burla": madre de camionero muerto en Antofagasta dijo que Gobierno le ofreció pensión de $212 mil

Herrera tras la reunión que sostuvo con las autoridades. CAPTURA

Por: Sebastían Dote 12 de Febrero 2022 · 11:31 hs

Milenka Herrera, madre de Byron Castillo, el joven camionero que murió en la región de Antofagasta, exigió justicia para su hijo y cuestionó la pensión ofrecida por el Gobierno para su nieta, la que según ella alcanzaría los $212 mil.

La mujer se reunió durante este sábado con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y con el subsecretario de la misma cartera, Juan Francisco Galli, donde confirmó que el cuerpo de su hijo será entregado durante esta jornada y no el lunes como se tenía fijado inicialmente.

En diálogo con CHV Noticias, Herrera afirmó que en el encuentro “se conversaron muchas cosas. Ellos hablan en su idioma, no entendí mucho, soy ignorante en el tema, pero sí me dijeron que me iba a prestar toda la ayuda y que hoy se firma el decreto de inmigración”.

Tras esto la mujer detalló que las autoridades informaron que “iban a dar una ayuda económica, para mi nieto de $212 mil, y el subsecretario Galli, iba a tratar el tema de la concesionaria, porque yo le pedí, que exigía una indemnización, no para mí, yo no estoy pidiendo para mí, pero si para mi nieto”.

“Para mi era una burla. ¿Quién vive con $212 mil a $300 mil, cuando un niño cuánto gasta en pañales? Hasta los 18 años, que él estudie. ¿Quién va a estudiar con esa plata? Yo no pido nada para mi, sólo quiero para mi nieto. Que me indemnicen a mi nieto. Un bebé no gasta eso, ni el sueldo mínimo”, agregó.

Herrera afirmó que los tres sospechosos por el crimen deben “pagar” y no ser deportados del país “porque van a volver a entrar”. La mujer también llamó a los camioneros movilizados a “no bajar los brazos” y seguir con la movilización hasta cumplir con sus demandas.