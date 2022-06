Erick Pulgar negó acusaciones por violación grupal en su parcela de Calera de Tango

El jugador entregó su versión de los hechos ocurridos durante la reunión en su parcela. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 29 de junio 2022 · 14:43 hs

El futbolista Erick Pulgar entregó durante este miércoles un comunicado luego que se informara de una denuncia presentada por una mujer de 24 años, quien afirmó que sufrió una violación grupal en una parcela de propiedad del jugador en la comuna de Calera de Tango.

En el texto, que fue difundido en redes sociales, el volante de la Fiorentina de Italia señaló que “en la noche del sábado 26 (de junio), un grupo de amigos invitó a un grupo de amigas para compartir en una reunión en mi casa”.

“La reunión fue normal, ninguno de los más de 20 asistentes notó nada extraño. Una vez terminada la reunión, cada uno se fue a su casa por sus propios medios”, expresó.

El ex jugador de Deportes Antofagasta y de la Universidad Católica añadió que “el día de ayer una de las asistentes de la reunión, con la cual no tuve jamás ningún tipo de relación, hizo una denuncia señalando que tiene moretones en su cuerpo y no recuerda absolutamente nada de lo que pasó en la noche del sábado”.

“Como resultado de esta denuncia, en el día de ayer carabineros se presentó en mi domicilio a requerir mi declaración voluntaria como testigo por la única razón de ser dueño de la casa donde se desarrolló la reunión donde estuvo la denunciante en la noche del sábado”, aseguró.

Pulgar afirmó que se puso a disposición de las autoridades, mencionando además que "con la información que pude recabar no tengo conocimiento de ningún delito que se hubiese cometido en mi propiedad".

“Algunos de los asistentes a la reunión también prestaron declaración como testigos, coincidiendo con mi descripción de los hechos”, complementó.

El antofagastino expresó además que “entiendo que la persona que hizo la denuncia tenga la intención de aclarar que fue lo que le sucedió esa noche. Yo también. Por eso me pongo a disposición de la justicia para colaborar en todo lo que sea necesario”.

“Pero, ante los rumores infundados y la información tendenciosa que se ha publicado hoy, quiero aclarar firmemente que no estoy involucrado en ninguna clase de denuncia ni delito. Pido a los medios informarse e informar con cautela y responsabilidad, respetando a la denunciante en su legítimo derecho y a mi que no soy mas que propietario del inmueble donde se llevó a cabo la reunión”, cerró el mediocampista.

La denuncia

La mujer de 24 años llegó hasta una comisaría de Las Condes, en donde señaló que durante el fin de semana pasado se reunió con un grupo de personas en un pub de la misma comuna. En el lugar habría perdido el conocimiento, siendo trasladada por al menos diez personas hasta la propiedad ubicada en el sector sur de la Región Metropolitana.

La víctima aseguró que entre los involucrados en el hecho habrían dos futbolistas, los que aún no han sido individualizados. También señaló que mantiene fotografías de ese día en compañía de los presuntos atacantes.

Tras presentar su acusación, la denunciante fue trasladada hasta un SAPU de la misma comuna. La Unidad de Primeras Diligencias de la Fiscalía Metropolitana Occidente instruyó a los primeros peritajes para determinar las circunstancias y a los responsables del delito.