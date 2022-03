"Es un hecho delictual, vandalismo": alcalde de San Bernardo repudia ataque a municipalidad

El jefe comunal señaló que presentarán querellas por el ataque al edificio municipal. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 30 de Marzo 2022 · 12:26 hs

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), repudió los actos de vandalismo que durante el martes afectaron al edificio municipal, en medio de las protestas realizadas por la conmemoración del Día del Joven Combatiente.

El jefe comunal entregó algunos detalles del ataque, el que fue protagonizado por algunos estudiantes secundarios.

En declaraciones a radio Cooperativa, White comentó que a eso de las 14:00 horas de ayer “primero hubo unas piedras aisladas, y posteriormente, una turba de 25 ó 30 personas aprovechó el horario de colación para ingresar”.

“Había siete funcionarios, quienes hicieron lo posible para contener la situación, porque (los atacantes) rompieron gran parte de los ventanales de ingreso a la municipalidad, de forma cobarde con piedras, una de las cuales le cayó en la espalda a una funcionaria, favorablemente no fue algo mayor”, agregó.

El alcalde aseguró que a los agresores "los tenemos identificados, son menores de edad, estudiantes, y estamos generando las acciones y querellas". En ese sentido, planteó que se harán acciones en los colegios en donde asisten y se buscará establecer la responsabilidad de sus padres.

"No vamos a normalizar esta situación, no la vamos a esconder bajo la alfombra (…) esto es un hecho delictual, es vandalismo, no hablamos de una movilización, consigna o un grupo político", comentó.

White contó además que "recibí el llamado del delegado provincial, estuvo conmigo, y me llamó el subsecretario de Prevención del Delito (Eduardo Vergara), me dijo que se va a sumar a las querellas".

Este ataque -junto con la destrucción de un departamento en el centro de Santiago- fueron los hechos más graves ocurridos en el contexto de las manifestaciones. El Gobierno presentó acciones legales por ambos incidentes.