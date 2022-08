Escuchas telefónicas: los dardos de Héctor Llaitul contra Pablo Marchant, la Convención Constitucional y Boric

"El Toño es bien amariconao ese...ese es un problema vivir con... frente a un hueón amariconao, no podís confiar po, porque tarde o temprano te va a traicionar", sentenció. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 26 de agosto 2022 · 17:48 hs

Este viernes se dieron a conocer las escuchas telefónicas realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), donde lanza duros dardos contra el fallecido integrante de la agrupación Pablo Marchant, la Convención Constitucional y el Presidente Gabriel Boric.

Este documento, que fue entregado a los intervinientes de la causa, ,muestra en un primer término la conversación de Llaitul con Jorge Padilla a solo días de la elección de Boric como nuevo Presidente de Chile.

“Ese hueón del guatón cu... del Boric. Ese hueón si que le tengo mala, porque va a ser un convertido”, agregando que “se va a vender, ya se vendió ese con...., aparte de ser socialdemócrata y jurarse medio Che Guevara, ahora va a andar (....) con los grupos económicos y va a gobernar igual, acuérdate de ese hueón, en el contexto del gobierno de ese cu... me van a matar a mi”, puntualizó, además de mostrar su preferencia a que José Antonio Kast llegara a La Moneda, consignó La Tercera.

Respecto a la Convención Constitucional, a sus integrantes los calificó de una "zanganá de vendidos cu...", incluyendo a Elisa Loncon.

“Yo soy de una sola línea, yo soy revolucionario, hermano, hueón. Yo me gano la plata o se la recibo de los amigos, el resto, compadre, jamás le he chu... el pi.... a los cu...., nunca arrodillado ni una hueá (…) si yo tengo monedas y pa' los fierros y pa' los tiros, aquí yo me cago a todos no más. Pa' los fierros y pa' los tiros todo el rato, maldito hasta el final”, puntualizó.

Pablo Marchant: el “mártir” de la CAM odiado por Llaitul

Junto con ello, salieron a la luz los cuestionamientos de Héctor Llaitul a Pablo Marchant, miembro de la CAM muerto en un enfrentamiento con Carabineros en julio del año pasado, a quien tildó de “cagado de la cabeza” y exteriorizó su deseo de expulsarlo de la agrupación, para después ser llamado “mártir” de la CAM.

Para Llaitul, Marchant es "un cagado de la cabeza que cuando se cura se vuelve loco y quiere pelear", además de “cuático, hocicón”.

"Si el hueón toma y es hueviado y es cagado de la mente, puta entrégame la casa decentemente pu hueón ¿cachai?. Ya, levántate del carrete, despierta, recoge la loza hueón, no sé, los vasos, las hueas quebradas, todo. Ordena po hueón, no me entreguís la casa así po. Y lo otro, mira fíjate la calidad del hueón, el hueón se enteró que yo venía y arrancó", le señaló a su interlocutora.

En esa línea, dejó en claro que "la calidad del hueón me tiene tostado (...). Yo no sé qué hacer con ese loco hueón, ahí estoy". Hay que cortar por lo sano, hay que expulsar al Toño, nosotros... yo ya le di muchas oportunidades".

"Mientras estén así las hueás porque unos se reafirman de otros y todo. Y al final se vuelve un desorden y se vuelve un problema de seguridad incluso (...); el Toño es bien amariconao ese...ese es un problema vivir con... frente a un hueón amariconao, no podís confiar po, porque tarde o temprano te va a traicionar", sentenció.