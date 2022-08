Esposa de Carlos Grollmus es tajante: "Esto es terrorismo, no es causa mapuche"

El ataque, reivindicado por Resistencia Mapuche Lavkenche, también dejó heridos al cuidador Cristian Cid Ferreira y al adulto mayor Hellmuth Grollmus. AGENCIA UNO

30 de agosto 2022

Érika Zúñiga, esposa de Carlos Grollmus, quien resultó con una pierna amputada tras el ataque incendiario que afectó al histórico Molino Grollmus, el cual resultó completamente destruido este lunes en Contulmo.

La mujer fue entrevistada por T13, donde expresó que tenían el temor de sufrir un incidente de esta gravedad, "en cualquier momento, hace tiempo y teníamos un acuerdo que si sucedía algo no íbamos a salir a enfrentarnos a nada ni a nadie y que no íbamos a arrancar para atrás donde están los animales".

Consultada sobre las causas del ataque, Zúñiga fue tajante: “Esto que sucedió ayer es terrorismo, pero no es causa mapuche”.

En esta línea, sostuvo que su esposo Carlos Grollmus fue “imprudente”, ya que "en vez de haberse encerrado se quedó acá y acá estaban los terroristas. Mataron el perro... yo creo que tiene que haber una mesa de diálogo porque nosotros no podemos estar con la muerte encima".

Sobre el estado de Grollmus, quien se mantiene internado con respiración mecánica en el Hospital Regional de Concepción, Zúñiga detalló que "le destrozaron la pierna, se la amputaron". Esto, tras recibir un impacto de bala.

La mujer también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al mundo político. "Creo que el Estado de Chile debe hacerse cargo, los políticos de derecha y de izquierda, la transversalidad que este país tiene, que nos hagamos cargo de que nosotros queremos paz", declaró.

“También he estado en un sentir social distinto. También siento que no pueden existir estas tremendas desigualdades sociales, que no pueden existir estas luchas de clase. También siento que nosotros como país tenemos que cambiar y ojalá que el Presidente venga y vea la realidad de lo que pasa”, sentenció Érika Zúñiga.

