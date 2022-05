Estación Central denuncia a exfuncionarios por aprobar permisos para construir guetos verticales

Estación Central no cuenta con un plan regulador propio, por lo que no existe una regulación para levantar futuros edificios. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Gaspar Marull 22 de mayo 2022 · 20:00 hs

La Municipalidad de Estación Central se querelló criminalmente contra cuatro antiguos funcionarios de la Dirección de Obras Municipales por prevaricación y negociación incompatible al momento de entregar permisos para edificar.

Los involucrados serían Armin Seeger, arquitecto, jefe del Departamento de Urbanismo y también director de la Dirección de Obras Municipales durante 6 años; María Isabel Gaete, exdirectora, suspendida por sumario; Pedro Vera, exjefe del Departamento de Edificación y Angélica Gallardo, ex jefa de catastro.

La querella indica que Seeger y Gaete omitieron las normativas al momento de aprobar permisos de edificación de proyectos inmobiliarios. En algunas autorizaciones figuran Vega y Gallado como directores subrogantes cuando Seeger estaba ausente.

Estación Central no cuenta con un plan regulador propio, por lo que no existe una regulación para levantar futuros edificios. En aquellos casos corresponde seguir las indicaciones de Contraloría que mencionan: “si una determinada zona no se encuentra regida por una norma urbanística de altura máxima (…) en ella no es posible aplicar el sistema de agrupamiento de edificación continua, toda vez que, por definición, este sistema de agrupamiento, requiere de aquella”.

En la demanda se agrega que los funcionarios aprobaron permisos y recepciones definitivas sin asegurarse del cumplimiento de normas urbanísticas y la altura máxima aplicable.

A pesar de que es primera vez que la Municipalidad se querella contra ex-funcionarios, no lo es que estos tengan que enfrentarse a la justicia, por recibir previamente una querella proveniente de la sociedad civil.

El actual alcalde, Felipe Muñoz respaldó su compromiso con un modelo de desarrollo urbanístico distinto, evitando lo que denominó “zona de sacrificio urbano”. El edil también puntualizó que en 5 años Estación Central duplicó su población sin ninguna medida de mitigación para dotar de equipamiento la comuna.