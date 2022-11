Estallido social: INDH interpone querella contra altos mandos de Carabineros

En esta línea, el organismo apuntó a siete generales de Carabineros, quienes enfrentan imputaciones por parte de la Contraloría. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 15 de noviembre 2022 · 18:08 hs

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) aprobó la presentación de una querella contra un grupo de altos mandos de Carabineros por omitir “acciones concretas” en las eventuales vulneraciones a los DDHH en el estallido social.

La Tercera indicó que la acción judicial del INDH apunta a que "se cumpla con las obligaciones estatales relativas a la investigación y sanción de estas graves violaciones de derechos, procurando perseguir una de las dimensiones de la responsabilidad penal, la de los mandos policiales, que en el periodo comprendido entre el 18 de octubre y el 19 de noviembre de 2019 omitieron impedir o hacer cesar la aplicación de apremios ilegítimos y otros tratos“.

La querella del INDH está dirigida "en contra de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

En esta línea, el organismo apuntó a siete generales de Carabineros, quienes enfrentan imputaciones por parte de la Contraloría.

Se espera que la querella se concrete en los próximos días, mientras que el Consejo del INDH apunta a cumplir con las recomendaciones que le entregó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras el 18-O, donde apuntó a "identificar, juzgar y sancionar a los agentes del Estado responsables de ataques, violencia, amenazas, hostigamiento y uso abusivo de la fuerza en el contexto de las manifestaciones”.

Los generales involucrados son Mario Rozas, ex general director de Carabineros; ex jefe Zona Metropolitana, Mauricio Rodríguez; ex jefe Zona Santiago Este, Enrique Bassaletti; ex jefe de la Zona Control Orden Público e Intervención, Jorge Ávila; ex director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, Jorge Valenzuela; ex director de Logística, Jean Camus; jefe de la Zona Santiago Oeste, Enrique Monrás, y el ex jefe de la V Zona Valparaíso, Hugo Zenteno.