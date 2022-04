"Estás en mi país": denuncian ataque xenófobo contra trabajadores venezolanos en Ñuñoa

La Municipalidad de Ñuñoa se puso a disposición para apoyar a los trabajadores afectados. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 20 de Abril 2022 · 15:00 hs

Dos trabajadores de una tienda de conveniencia de la comuna de Ñuñoa habrían sufrido un fuerte ataque xenófobo por parte de un cliente, quien según lo mostrado por un video en redes sociales, los agredió verbal y físicamente.

El registro fue difundido por el periodista venezolano radicado en Miami, Sergio Novelli, quien en su cuenta de Instagram publicó el siguiente mensaje: "Dos jóvenes venezolanos que trabajan en una tienda OXXO en el sector Ñuñoa en Santiago de Chile fueron agredidos verbal y fisicamente por un ciudadano al que le prohibieron entrar al lugar, pues por un decreto del Ministerio de Salud, y como consta en avisos publicados en la parte externa de la tienda, se informa que no tienen acceso mascotas en el establecimiento".

“Los chicos presentaron la denuncia ante la Policía y la misma empresa. No obstante, no han recibido respuestas”, agregó en comunicador.

Según lo expuesto en el video, el atacante se molestó con los trabajadores, quienes le advirtieron que no podía ingresar al local junto con su mascota.

“Te voy a decir una pura cosa. La próxima que venga con mi perra y tú me niegues a venderme, ahí sí que te voy a sacar la conch... ¿Me entendiste?”, señaló el individuo.

Mientras los vendedores le rogaban que se retirara del lugar, el hombre incrementaba sus ofensas. “No, no me hables así. Yo estoy hablando y tú me escuchas. Tú te callas y tú te callas. La próxima que venga con mi perra y no me atiendas, ahí sí que te voy a sacar la conch... venezolano culi... ¿Me escuchaste?”, añadió.

“Mírame a los ojos conchat... hijo de p... despatriado. Estás en mi país y aquí nosotros mandamos. Devuélvete. La próxima que venga con mi perra y me discrimines, ahí sí te voy a sacar la concha...”, agregó.

Tras esto el sujeto, totalmente fuera de control, agregó que “lo que tienes que hacer es agarrar un avión e irte para tu país. Monos de mier... ustedes debieran estar comiendo plátanos en los árboles. Ah, ¿y están grabando? Eres un imbécil, eres una niña. Voy a venir de nuevo”.

Reacción de las autoridades

El caso se viralizó y provocó las reacciones de algunas autoridades como la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), quien repudió los hechos.

“No podemos permitir actos de racismo y xenofobia. Se debe garantizar la integridad de las personas, independiente de su nacionalidad, y no normalizar estas agresiones”, señaló la jefa comunal en su cuenta de Twitter.

La alcaldesa agregó que “desde la Oficina de Personas Migrantes de la Municipalidad de Ñuñoa nos ponemos a disposición para apoyar y contener a los afectados”.