Estos son los autos sin ESP que circulan en Chile

El año 2020 hubo más de 6.186 siniestros de tránsito y 97 fallecidos debido a la pérdida de control del vehículo. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Compartir











Por: Gabriela Romo 04 de octubre 2022 · 17:05 hs

Desde ayer, lunes 3 de octubre de 2022, todos los vehículos que se comercialicen en Chile deberán contar con el Programa Electrónico de Estabilidad (ESP, por sus siglas en alemán: Elektronisches Stabilitätsprogramm).

Esta es una tecnología que permite un control de estabilidad de un auto en caso de ciertas maniobras y además, es uno de los elementos de seguridad obligatorio en Europa desde el año 2014.

La medida que fue anunciada hace un año por el Ministerio de Transporte, que estableció la obligatoriedad para vehículos livianos de pasajeros (hasta 2.700 kilos), de contar con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) y Programa Electrónico de Estabilidad.

Esto quiere decir que cualquier nuevo modelo que alguna marca desee incorporar en su oferta en Chile deberá contar de serie con este sistema que, según las estadísticas solo en la Unión Europea, salvó unas 15 mil vidas en los últimos 25 años.

¿Para qué sirve el Programa Electrónico de Estabilidad?

El Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) es un mecanismo que mejora la estabilidad direccional del vehículo a través de un control automático del frenado de las ruedas en cada eje.

En 2020 en Chile hubo más de 6.186 siniestros de tránsito y 97 fallecidos debido a la pérdida de control del vehículo.

En esa misma línea, y durante la última década, fallecieron más de 2.800 personas por la pérdida de control del vehículo en la conducción.

Estos son los autos que se vendían sin ESP en Chile

Según la información entregada por La Tercera, este es el listado de autos que no tienen ESP de serie o que, definitivamente no disponen de él en ninguna de sus versiones.

Changan

Alsvin (no es de serie)

Changan CS15 (no es de serie)



Chery

Arrizo 5 (ninguna versión)



Chevrolet

Sail (ninguna versión)



DFSK

560 (ninguna versión)



Dongfeng

S50 (ninguna versión)

Joyear X3 (ninguna versión)

SX5 (ninguna versión)

SX6 (ninguna versión)



Fiat

Mobi (no es de serie)

Uno (no es de serie)



Hyundai

Atos (ninguna versión)

Grand i10 (ninguna versión)

Hyundai i20 (ninguna versión)

Verna (no es de serie)

Grand i10 Sedán (no es de serie)

Accent (no es de serie)

Venue (no es de serie)

Creta (no es de serie)



Kia

Soluto (ninguna versión)

Morning (ninguna versión)

Sonet (no es de serie)

Seltos (no es de serie)

Sportage (no es de serie)

Rio 4 (no es de serie)

Rio 5 (no es de serie)



Mahindra

KUV 100 (no es de serie)



MG

MG3 (ninguna versión)

MG5 (no es de serie)

ZS (no es de serie)

RX5 (no es de serie)



Nissan

Versa V-Drive (ninguna versión)



Renault

Kwid (ninguna versión)

Symbol (ninguna versión)



SsangYong

Tivoli (ninguna versión)

Korando (no es de serie)



Suzuki

Alto 800 (ninguna versión)

Celerio (ninguna versión)

Baleno (ninguna versión)

S-Presso (ninguna versión)

XL7 (no es de serie)

S-Cross (no es de serie)

Ertiga (ninguna versión)



Volkswagen

Gol (ninguna versión)

Voyage (ninguna versión)