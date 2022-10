Estos son los cinco mártires de Carabineros en lo que va de 2022

Carlos Retamal perdió la vida tras ser agredido en una fiscalización de carreras clandestinas en San Antonio. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 17 de octubre 2022 · 13:43 hs

"La pérdida de uno de nosotros nos duele”, dijo el general director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez tras la muerte del sargento segundo Carlos Retamal, quien murió la semana pasada, tras ser agredido en una fiscalización de carreras clandestinas en San Antonio.

El deceso del sargento Retamal provoca un triste récord, ya que este 2022 se ha registrado la mayor cantidad de muertes de policías en actos de servicio de los últimos 20 años.

Entre enero y octubre de este año se registraron 942 policías agredidos y cinco resultaron fallecidos.

"Me ha correspondido tener que despedir a seis de los nuestros, aunque ya tengo pensado no decir más la cantidad, porque se transforma en un número. Y no somos números, somos personas, somos seres humanos que tenemos familia, que tenemos sentimientos, que lloramos, que sufrimos, y la pérdida de uno de nosotros nos duele”, expresó el general Ricardo Yáñez.

Los mártires de Carabineros en lo que va de 2022

Breant Rivas Manríquez, falleció el 5 de mayo 2022

El joven carabinero de 23 años falleció en un procedimiento policial en Chillán tras recibir un disparo en un patrullaje. "Es una tragedia brutal que no podemos seguir permitiendo”, indicó el presidente Gabriel Boric tras el deceso del uniformado.

Rivas había sido asignado en la prefectura de Ñuble N°17 en el año 2021, como parte de la dotación de Subcomisaría de Huambalí, de la 2° Comisaría de Chillán.

Samuel Tisnao Rivas, falleció el 1 de junio 2022

El carabinero de 30 años murió tras ser colisionado por un vehículo en la comuna de La Florida cuando iba en camino a un procedimiento por robo por sorpresa cerca del sector del Metro Salvador, en Providencia.

En honor a su memoria, la Subcomisaría de Los Jardines lleva puesto el nombre Cabo 1° Samuel Tisnao Rivas.

David Florido Cisterna, falleció el 10 junio 2022

El cabo segundo de Carabineros, tenía 33 años, estaba casado y era padre de dos niñas. El funcionario policial murió en la comuna de Pedro Aguirre Cerda cuando fiscalizaba una barbería donde se encontraban un grupo de individuos con armas de fuego.

“Exijo a la sociedad en su conjunto que hagan su trabajo, y entreguen las señales que la sociedad entera necesita, porque son importantes, y porque pareciera ser que agredir a un carabinero hoy día está normalizado”, lamentó el general director de Carabineros en el funeral del cabo Florido.

Gastón Hermosilla Sáez, falleció el 10 de octubre 2022

La muerte del cabo primero se produjo en medio de un accidente de tránsito en Cañete, región del Biobío.

Mientras un transporte blindado de personal de Carabineros realizaba el relevo, hubo un accidente de tránsito en donde Hermosilla, de 39 años, falleció, y otros 11 funcionarios policiales resultaron lesionados.

Carlos Retamal falleció el 11 de octubre 2022

El sargento segundo de Carabineros, Carlos Retamal, fue brutalmente agredido con un fierro durante una fiscalización a carreras clandestinas en San Antonio, región de Valparaíso.

En medio de la fiscalización fue agredido en su rostro con un fierro y dos días después, perdió la vida en el Hospital de Carabineros. El día de su funeral, 12 de octubre, cumplía 41 años de edad.