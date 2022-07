Estudio UNAB: listas de espera de Fonasa podrían aumentar con nuevo sistema de salud

El estudio proyecta un considerable aumento en las listas de esperas para cirugías no GES para todos los usuarios. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Aldo Lingua 25 de julio 2022 · 13:09 hs

A pesar de que entre 2016 y el 2021 el presupuesto público de salud aumentó en un 40,3%, la lista de espera para cirugías no contempladas en las Garantías Explícitas de Salud (GES) no se acortaron, con un aumento de 405.449 consultas nuevas en espera; y en el caso de listas de espera de cirugías, un aumento de 44.896 cirugías en espera.

Esto según los resultados del tercer informe de Políticas Públicas en Salud que el Instituto de Salud Pública UNAB está realizando este año 2022 para medir el impacto de las reformas anunciadas por el Gobierno y la propuesta de nueva Constitución en diversos actores del sector.

El estudio, que analizó lo que ocurriría con las listas de espera de pacientes Fonasa, muestra un gris escenario en caso de que, de ser aprobada la nueva Constitución, entre en vigencia el nuevo Sistema de Salud y desaparezcan las isapres, “considerando el cambio de discurso del director de Fonasa, que ahora plantea que no se eliminará la Modalidad de Libre Elección (MLE)”, explica el texto editado por el director del ISP UNAB Héctor Sánchez y el académico Manuel Inostroza.

“En el caso de las consultas médicas de especialidad, habíamos definido que en un 100% se realizarían a través de la Modalidad de Libre Elección de Fonasa, la estimación del impacto presupuestario sería de $100.619 millones adicionales de gasto, que equivalen al 68,1% del aporte Fonasa MLE en consultas médicas de todo el año 2021", asegura el informe.

Este mayor gasto, agrega, se podría financiar con la parte de los 7% de cotizaciones de los ex beneficiarios de isapres que se trasladen al Fondo Universal de Salud (FUS), aunque se deberían considerar mejoras en la cobertura financiera de la MLE respecto de un alto porcentaje de los planes de isapres.

Tres escenarios

En este escenario sin isapres, el estudio contempla un aumento en la demanda de las listas de esperas para cirugías no GES de parte de pacientes que sean ex beneficiarios. Por lo mismo, el estudio plantea tres posibles escenarios.

El primero se basa en la relación de la lista de espera no GES por beneficiario Fonasa por regiones al 31 diciembre del 2021. Dicha relación se estableció que a nivel nacional es de 0,02 listas de espera de cirugías por beneficiario Fonasa. En esta alternativa, se estimó un efecto potencial en las listas de espera de cirugías no GES de 29.824 intervenciones adicionales no realizadas, que haría aumentar a 345.768 las listas de espera, lo que representa un crecimiento del 9,4%.

El segundo escenario se calculó la tasa de utilización de intervenciones quirúrgicas por beneficiario, de los ex isapre y de los Fonasa en la Modalidad de Atención Institucional. Se determinó que los primeros deberían disminuir su utilización de cirugías al 48,1% por persona al ser beneficiario del Fonasa (ajustándose a los niveles actuales de los afiliados a FONASA) y al utilizar la Modalidad de Atención Institucional con las actuales restricciones . En esta alternativa se estimó un efecto potencial en las listas de espera de cirugías no GES de 108.851 intervenciones adicionales no realizadas, que haría aumentar a 424.795 las listas de espera, lo que representa un crecimiento del 34,5%.

El tercer escenario asume que el efecto potencial en las listas de espera de cirugías no GES es 226.398, las cuales serían todas las intervenciones que demandarían los ex beneficiarios de isapres de acuerdo a sus requerimientos, lo que haría aumentar las listas de espera en un 71,7% respecto de las actuales.

Incremento en las listas de espera

El estudio llega a varias conclusiones, la principal indica que “para la población cautiva de las isapres y aquellos que no puedan acceder a seguros complementarios (entre 1,2 y 1,7 millones de personas), la situación se desmejora en forma importante, ya que una parte importante de ellos al pasar con sus problemas crónicos de salud al FUS, pasarán a engrosar las actuales listas de espera de los actuales beneficiarios de Fonasa, por un mayor desajuste entre la oferta y demanda de servicios de salud del sistema público”.

“Por otro lado, es posible prever un mayor gasto fiscal para ajustar el diferencial que se produzca entre los recursos frescos que se generen en el traspaso al FUS de los beneficiarios de isapre versus los crecimientos de demanda que deberán absorberse provenientes de esta población", agrega el análisis.

"De no mediar reformas profundas previas a estos cambios anunciados, es posible prever un incremento de las listas de espera y por otro lado de los períodos de espera para todos los beneficiarios del FUS, los actuales beneficiarios de Fonasa y los ex beneficiarios de isapre; este es quizá uno de los problemas más importantes que los legisladores y la autoridad deberán tener presente al momento de aprobar una reforma como la propuesta”, asegura el análisis de los académicos UNAB.

Además, se indica que “en un aspecto tan sensible para la ciudadanía como las listas de espera, resulta imprescindible insistir que una reforma de salud requiere de una muy bien diseñada transición, que considere no sólo la variable tiempo, si no que metas e indicadores”.