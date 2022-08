Ex Posta Central sufrió derrame de petróleo por sismo que afectó a la zona central

El derrame de petróleo en la ex Posta Central no afectó a pacientes hospitalizados. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 18 de agosto 2022 · 07:50 hs

A raíz del sismo de 5,3 grados que afectó a la zona central del país durante la noche de este miércoles, la ex Posta Central sufrió una emergencia química, con el derrame de unos 1.000 y 2.000 litros de petróleo.

La situación provocó que hasta el centro de salud llegara Bomberos, mientras que funcionarios policiales tuvo que interrumpir el tránsito, puesto que dicho combustible llegó hasta la calle Curicó y bajó hasta calle Lira, en la comuna de Santiago Centro.

El director de la ex Posta Central, el doctor Valentín López, explicó que a raíz del movimiento telúrico, un sensor que mide los niveles de petróleo en los estanques “dejó de funcionar”, provocando el rebalse y posterior derrame.

“Esta emergencia nació, básicamente, tras el temblor, donde se dañó un sensor que medía los niveles de petróleo a nivel del grupo electrógeno de la institución. Se dañó y finalmente no podía sensar de buena forma y se empezaron a rellenar los estanques, hasta que se rebalsó”, precisó el médico.

En total, fueron entre 1.000 y 2.000 litros de petróleo los que se derramaron por el sector, emergencia que logró ser contenida gracias al trabajo en conjunto del Servicio de Salud, Ministerio de Salud, Salud Municipal (Samu), Municipalidad de Santiago, Bomberos y Carabineros.

“Logramos contener la emergencia y estamos trabajando para que no tenga repercusiones en la población y en los pacientes”, indicó el doctor López.

Derrame no afectó a pacientes

El derrame de petróleo ocurrido en la ex Posta Central ocurrió en un patio externo, por lo que no afectó directamente a pacientes hospitalizados y no fue necesaria una evacuación.

Eso sí, precisaron, lo que sí se vio interrumpido fue el ingreso a través de Urgencias, puesto que se pausó momentáneamente, mientras se habilitaba un ingreso por avenida Portugal.

El director del centro asistencial aseguró que la falla del sensor fue comprobada por el ingeniero del recinto. Posteriormente, una empresa externa corroboró los hechos, puntualizando que durante esta madrugada se realizarán las labores de limpieza, los que continúan la mañana de este jueves.