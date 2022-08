Ex carabinero condenado por asesinato de padre de senador Espinoza se entregó a la justicia

El senador Fidel Espinoza celebró la entrega de René Villarroel, señalando que es "un día especial para los derechos humanos de Chile". AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 08 de agosto 2022 · 17:40 hs

René Villarroel, ex carabinero condenado por la Corte Suprema por el homicidio de Luis Espinoza, padre del senador PS Fidel Espinoza, finalmente se entregó a la justicia tras estar prófugo más de una semana.

Villarroel, apodado Juan Metralla, fue encontrado culpable por el asesinato del ex diputado Luis Espinoza en diciembre de 1973, por lo que deberá cumplir su pena de 15 años en Punta Peuco.

El senador Fidel Espinoza celebró la entrega de René Villarroel, señalando que es "un día especial para los derechos humanos de Chile", junto con destacar "públicamente la labor gigantesca que hizo la Policía de Investigaciones (PDI)" para dar con su hallazgo.

Junto con ello, precisó a radio Cooperativa que “así como yo he sido crítico en señalar que me dolió la actitud que tuvo el Gobierno preliminarmente, al no tomar en consideración nuestra petición sobre el resguardo en el caso de René Villarroel, sí quiero valorar la querella que presentó la ministra Izkia Siches”.

Según el legislador socialista, esta querella permitió "mitigar los efectos de quienes estaban protegiéndolo y lo llevó, seguramente, a que el fin de semana tomara esta decisión de ir a entregarse".

El homicidio de Luis Espinoza ocurrió en diciembre de 1973, tras ser condenado por las autoridades de la dictadura de desacato, con lo cual debía asistir varias veces al día a firmar a la comisaría de Fresia.

Sin embargo, el 2 de diciembre fue asesinado por dos ex carabineros en el lugar, quienes ocultaron el hecho inventando un supuesto ataque a un vehículo militar y un intento de fuga.