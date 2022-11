Ex funcionario acusa trato discriminatorio y diagnósticos falsos en la PDI para sacar policías

El ex subjefe de la Brigada de Investigación Criminal de Talcahuano, Germán Vásquez, denunció discriminación y diagnósticos falsos en la PDI. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 29 de noviembre 2022 · 16:00 hs

La Policía de Investigaciones (PDI) atraviesa por una dualidad durante las últimas semanas. Mientras sus operativos han logrado desbaratar bandas de crimen organizado y la incautación masiva de productos falsificados, dos casos que cuestionan el manejo interno de la institución han reflotado en la opinión pública.

Los dudas respecto al caso de la subinspectora Danitza Araya volvieron a ser tratadas públicamente después de la reconstitución de escena del homicidio frustrado en contra de esta oficial y, además, durante este martes se conoció la denuncia que realizó en el Congreso el ex funcionario Germán Vásquez, quien acusó trato discriminatorio y diagnósticos falsos en la institución.

La Comisión Especial Investigadora (CEI 2) sobre las irregularidades y posible tráfico de influencias en la PDI recibió el testimonio del ex subjefe de la Brigada de Investigación Criminal de Talcahuano dado de baja por “salud incompatible” debido a una licencia médica por estrés laboral.

Vásquez, quien perteneció a estas filas por 26 años, denunció que no se ha respetado el debido proceso en la entrega de diagnósticos. Los mismos especialistas de la institución lo diagnosticaron con estrés, sin embargo, igualmente fue cesado.

“Me enteré que me darían de baja por salud incompatible, pese a que los mismos psiquiatras institucionales señalaron que se trataba de un estrés laboral. Si bien es cierto se trata de una facultad discrecional del jefe de servicio, no se puede convertir en una discriminación arbitraria. Existe claramente un trato desigual, sin motivación ni fundamentación racional lógica y justa. Incluso existiendo en algunos de ellos claramente el tráfico de influencias”, acusó frente a esta comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Más denuncias

Lo más grave que imputa este ex oficial no es su situación personal. Vásquez aseguró frente a los parlamentarios que existen muchos otros casos, incluidos ex funcionarios jubilados por invalidez, con enfermedades que nunca padecieron.

“Entre los años 2011 y 2014, a 12 funcionarios les diagnosticaron trastorno de personalidad. Añadió que a uno lo jubilaron por invalidez; mientras que otro no fue dado de baja pese a la indicación entregada en los informes”, indicó.

Desde la Cámara Baja, además, comentaron que Vásquez ”acusó que no conoce otro país donde los médicos en vez ayudar y proteger la salud de sus policías, les den diagnósticos falsos con el sólo fin de sacarlos de las filas, dañando gravemente su esfera psíquica, mental y su entorno familiar”.