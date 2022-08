Ex jefe de Migraciones asegura que líder del Tren de Aragua llegó al Chile durante el Gobierno de Bachelet

"Entonces, acá yo me pregunto ¿quién le entregó la información al subsecretario que no le explicó que la visa la tenía del 2017 y que lo del 2019 fue un rechazo a la permanencia definitiva por no presentar los antecedentes penales?". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 04 de agosto 2022 · 17:17 hs

Alvaro Bellolio, ex director del Servicio Nacional de Migraciones, salió al paso de la polémica generada por la presencia del Tren de Aragua en el país, asegurando que el líder de la agrupación detenido hace días ingresó a Chile durante el Gobierno de Michelle Bachelet.

En entrevista con Emol, Bellolio cuestionó los dichos de Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, quien declaró que el cabecilla del grupo criminal llegó a Chile en 2017 con visa de turista y "posteriormente el 29 de junio del 2019 se le entregó una visa temporaria".

Pero el otrora director de Migraciones expresó que en el caso de Carlos González, “alias Estrella, el líder del Tren de Aragua, él ingresó a Chile a fines del 2016 a principios del 2017, el 2017 fue el año donde más migrantes entraron a Chile en la historia de Chile, que fue en la época de los vuelos law, pero también ingresó una cantidad de ciudadanos venezolanos importantes”.

“Este tipo entró y en febrero del 2017, y no sé si el subsecretario lo recuerda, pero en febrero del 2017 era Bachelet dos. En febrero de 2017, él pide una visa temporal por motivos laborales, que es una visa que no pide ni antecedentes penales ni contrato de trabajo, sólo con una carta de oferta notariada era suficiente”, argumentó.

Alvaro Bellolio planteó que el líder del Tren de Aragua pudo ingresar a Chile porque "nunca ha presentado sus antecedentes penales de Venezuela en Chile, porque obtuvo una primera visa que no pedía el requisito. Después, en el 2018, pide la definitiva y la definitiva se la rechazan por no presentan los antecedentes".

"Y después cuando se le insistió para que volviera a presentar los antecedentes penales, ahí quedó irregular y hoy está en la cárcel. Pero lo que demuestra parte del cambio es eso, hasta 2017 la laxitud con la que se entraba por este turismo laboral, con los vuelos lobos y que entraban todos como turistas y cambiaban su situación migratoria, costó muchos años ir cambiando", disparó.

Junto con ello, Bellolio criticó al Ministerio del Interior, cuestionando que “nuevamente” entregó información incompleta respecto a casos vinculados a migración.

"Entonces, acá yo me pregunto ¿quién le entregó la información al subsecretario que no le explicó que la visa la tenía del 2017 y que lo del 2019 fue un rechazo a la permanencia definitiva por no presentar los antecedentes penales? Entonces, nuevamente, vemos como en Interior los asesores no le entregan la información completa a las autoridades, acá hay un problema grave. Se les pasan los juicios, inventan retornos de aviones que no ocurren", sostuvo.