Ex vicepresidente de Bolivia y fracaso de la Convención: "Enfrentarlo con buenos modales fue un error"

Álvaro García Linera reflexionó sobre la derrota del Apruebo y el fracaso de la Convención Constitucional. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 15 de noviembre 2022 · 09:04 hs

El ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, defendió a la desaparecida Convención Constitucional y apuntó a errores estratégicos por la dura derrota del Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

El político -que fue uno de los más estrechos colaboradores del gobierno del ex presidente Evo Morales-, visitó Chile y participó en el seminario “Neoliberalismo y Derechos Humanos: Debates desde la teoría crítica latinoamericana”, organizado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Según lo consignado por El Mercurio, García Linera aprovechó la oportunidad para analizar el fracaso de la propuesta elaborada por los convencionales, reconociendo que “estoy un poco triste con lo que ha pasado acá, ¿pero saben qué? Era previsible”.

La ex autoridad boliviana agregó que “no han enfrentado acá cosas que no hayan pasado en el continente, nada nuevo (...). No soy de los que tienen una lectura de que los medios de comunicación fueron los malvados, siempre lo son”.

“Que el proceso constituyente haya enfrentado un ambiente mediático muy adverso, lleno de injurias, de mentiras, de falsedades (...), eso es común a los procesos constituyentes del continente, no es novedad. La novedad es cómo se enfrentó todo esto y creo que la salida de enfrentarlo de una manera... con buenos modales fue un error”, reflexionó.

De acuerdo a Álvaro García Linera, “no puedes defender legalistamente un texto que es político. La Constitución es un texto político. Por algo dice: Constitución Política del Estado. Es una correlación de fuerzas. ¿Que tiene efectos normativos con el tiempo? Por supuesto. Pero es un tratado político que va a definir las formas normativas que se van a aplicar en los siguientes 20 o 50 años”.

La experiencia de Bolivia

El ex vicepresidente de Bolivia también habló sobre la experiencia de su país, que vivió un proceso constituyente durante el gobierno de Morales.

“En nuestro caso, qué hicimos con la Constitución. Sabíamos que la Constitución es un hecho político, hay que tratarlo políticamente. Pero el segundo algoritmo es que la suerte de un gobierno se juega en la Constitución (...). Nosotros nos dimos cuenta de esos dos algoritmos y dijimos ¿cómo lo hacemos para defender la Constitución? Bueno, mostremos lo que va a hacer la Constitución, ¿y qué va a hacer? Nacionalizamos el gas, nacionalizamos las telecomunicaciones (...)”, contó.

Sobre la plurinacionalidad -tema que es parte de la Constitución de Bolivia, García Linera planteó que “es un hecho de igualdad” y que “luego entraremos al debate de toda la teoría de nacionalidad, habrá especialistas” para ello.