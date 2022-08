Extradición activa: PDI busca a tenimesista chileno acusado de violación en Argentina

El tenimesista chileno Juan Lamadrid (derecha) mantiene una causa vigente por violación en Argentina después de la denuncia de la atleta Cielo Rotryng.

Por: Luis Rivera 22 de agosto 2022 · 14:30 hs

“Recién tengo la fuerza para contar lo que sucedió hace cinco años, yo con apenas 14 años de edad y la inocencia de cualquier niña. El 14 de diciembre de 2017, Juan Lamadrid Barraza (a la derecha en la imagen), de nacionalidad chilena, abusó sexualmente de mí en pleno Abierto de la República Argentina de Tenis de Mesa, posterior al Campeonato Sudamericano de Mayores. ¿Hasta cuándo nos van a seguir pasando estas cosas? No fue mi vestimenta, tampoco el horario ni el lugar. Si no hay consentimiento, es violación. Hoy decido no callarme más…”.

Esa fue el descargo que realizó el 3 de junio en redes sociales la tenimesista argentina Cielo Rotryng Álvarez de 19 años. La deportista trasandina acusó directamente al representante nacional de esta especialidad en una denuncia que ya tiene en contacto a ambos países y que ha activado el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI) para encontrar al acusado que hasta hace algunas semanas se encontraba desarrollando su carrera en Europa.

De acuerdo al documento emanado desde la Embajada Argentina en Chile al que tuvo acceso EL DÍNAMO, el llamado de extradición desde el país vecino contra el atleta está activo.

“Se hace saber que Juan Pablo Lamadrid Barraza es requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°40 en el marco de la causa N°27713/2022 del registro de la Secretaría N°139, caratulada ”Lamadrid Barraza, Juan Pablo s/abuso sexual. Art 119, 3° párrafo, por el delito de abuso sexual previsto en el artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal Argentino, que pena el delito de ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL", reza parte del documento enviado por el embajador Rafael Bielsa a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola.

Juan Lamadrid niega la acusación

Con la versión de Cielo Rotryng Álvarez y las acciones que ya han tomado ambos países por el caso, el tenimesista por ahora tiene paradero desconocido hasta este lunes 22 de agosto al mediodía, según pudo confirmar EL DÍNAMO.

De todos modos, Juan Lamadrid y su entorno niegan las acusaciones de la deportista argentina y, por ahora, aseguran que colaborarán para establecer los antecedentes y demostrar su inocencia.

“Lamento profundamente que se me haya acusado de hechos en los que jamás tuve participación y que desmiento categóricamente ya que solo han tenido como consecuencia enlodar, no solo la integridad de mi persona, sino también mi carrera deportiva”, fue uno de los mensajes que ha hecho públicos Lamadrid en sus cuentas personales digitales.

Cuando explotó el caso, además, la federación de tenis de mesa de Chile también se mostró abierta a colaborar. “Sin prejuicio del derecho de presunción de inocencia que le asiste al Sr. Lamadrid durante el tiempo que dure el proceso, nuestra Federación ya se encuentra activando todos los protocolos existentes que la regulación deportiva de nuestro país establece para este tipo de casos”, fue la declaración que dio a conocer la organización a través de un comunicado.