Fabiola Campillai tras veredicto contra Patricio Maturana: "Se ha hecho justicia"

La sentencia en contra del ex capitán de Carabineros se conocerá el próximo 10 de octubre. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 01 de septiembre 2022 · 15:24 hs

La senadora Fabiola Campillai (Ind) se emocionó tras conocer el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de San Bernardo, que declaró culpable por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y gravísimas al ex capitán de Carabineros Patricio Maturana Ojeda.

El ex oficial policial fue quien lanzó la bomba lacrimógena que impactó sobre el rostro de la trabajadora, provocando la pérdida de los sentidos de la visión y el olfato, en un hecho ocurrido en noviembre de 2019 en pleno estallido social.

En su cuenta de Instagram, la congresista publicó un video en donde aparece junto a sus cercanos escuchando el fallo entregado por la jueza Marcela Nilo Leyton, quien informó que los hechos imputados por el Ministerio Público estaban acreditados.

“Se ha hecho justicia", señaló Campillai, quien también fue acompañada por integrantes de movimientos de víctimas de trauma ocular.

En declaraciones posteriores a la prensa, la senadora expresó que “hoy el sentimiento es de felicidad”, agregando que “un amigo siempre me dijo: hoy estás contenta, pero no feliz. Hoy estoy feliz”.

“Hoy firmamos un precedente que va en apoyo también a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Quiero decir que aquí no termina la lucha de Fabiola Campillai, la lucha va terminar cuando cada uno de nuestros compañeros tenga justicia”, expresó.

Por la pena de 12 años solicitada por el Ministerio Público, la parlamentaria afirmó que “no son nada, porque yo toda mi vida voy a estar ciega, el que él esté en la cárcel no me va a devolver mis ojos (…) podría ser una vida completa, porque él me la quitó a mí”.

“Espero que esos 12 años sean efectivos y que no a los 7 u 8 años esté saliendo, porque a mí jamás él me va a devolver mis ojos”, complementó.

La lectura de la sentencia del caso se realizará el próximo 10 de octubre.