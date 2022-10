Fabiola Campillai y condena a ex carabinero que la dejó ciega: "Esta justicia es un poquito de lo que merecemos"

Maturana cumple arresto domiciliario total en la actualidad, a la espera de que presente una eventual apelación a lo determinado por la Justicia. AGENCIA UNO

11 de octubre 2022

La senadora Fabiola Campillai (IND) sacó la voz para referirse a la condena de 12 años y 183 días de presidio efectivo para ex carabinero Patricio Maturana, quien en noviembre de 2019 disparó la bomba lacrimógena que la dejó ciega.

Tras conocer la información, la parlamentaria expresó en un punto de prensa que "más que contenta, estoy feliz. Hoy estoy enormemente feliz, se hizo justicia en este país para los violadores de los derechos humanos que tanto nos hicieron daño durante el estallido social".

"Hoy se ha firmado un precedente, un antes y un después, y también le quiero decir a mis compañeros que no vamos a bajar los brazos, porque no voy a parar solamente por mi caso, sino que vamos a seguir con todos los casos, hasta el último tiene que caer, porque en este país se tienen que respetar los derechos humanos, porque no se nos puede violentar", argumentó.

La senadora Fabiola Campillai apuntó que "esta justicia es un poquito de lo que merecemos, jamás me va a devolver mis ojos y eso lo he dicho hasta el final. Nunca me va a devolver la vida que tenía antes, pero por lo pronto un poco de justicia calma nuestros corazones".

La sentencia contra Patricio Maturana fue dada a conocer por el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo, luego que fuera encontrado culpable de apremios ilegítimos como resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Campillai.

Entre los antecedentes tomados en cuenta por el tribunal está que recién en julio de 2021, más de seis meses de la detención y formalización del ex uniformado, se conoció que el día de los hechos tenía una cámara GoPro.

Maturana cumple arresto domiciliario total en la actualidad, a la espera de que presente una eventual apelación a lo determinado por la Justicia.