Fallece Luis Cortés Villa, ex presidente de la Fundación Pinochet

El ex militar cayó desde altura y se golpeó la cabeza. A pesar de ser llevado de urgencia a un centro asistencial, finalmente dejó de existir.

Por: Cristián Meza 01 de Abril 2022 · 18:22 hs

Este viernes falleció Luis Cortés Villa, ex general y ex presidente de la Fundación Pinochet, producto de un accidente doméstico en Viña del Mar.

Según informó La Hora, el ex militar cayó desde altura y se golpeó la cabeza. A pesar de ser llevado de urgencia a un centro asistencial, finalmente dejó de existir.

Cortés Villa se desempeñó por más de 15 años al frente de la Fundación Pinochet, lugar desde el cual reivindicó el “legado” de la dictadura de Augusto Pinochet.

Además destacó por su defensa a Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, a propósito de su deceso en 2015, indicando a radio Cooperativa que el violador de derechos humanos "murió como general les guste o no les guste a algunos, y falleció como dijo, no en la cárcel, sino que en una unidad militar".

“Para nosotros es muy desagradable el tema, porque tanto tiempo que llevaba el general Contreras en estado de gravedad, y llevándolo al Hospital Militar mientras gente salía a las calles y golpeaba los vehículos, la verdad de las cosas es que los chilenos no debiéramos hacer ese tipo de cosas”, agregó.

La última aparición de Luis Cortés Villa en los medios ocurrió en diciembre del año pasado, cuando la municipalidad de San Bernardo determinó quitarle a él y al otrora dictador Augusto Pinochet la calidad de “ciudadano ilustre”.

El municipio detalló que se aprobó "eliminar título honorífico de Ciudadano Ilustre de San Bernardo al dictador Augusto Pinochet y Luis Cortés Villa, militar implicado en los asesinatos de SUMAR y campesinos de Paine detenidos en el Cuartel II de Cerro Chena".