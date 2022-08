Familia de Antonia Barra: reacciones encontradas tras conocer la sentencia de Martín Pradenas

Luego de conocer la sentencia para Martín Pradenas, la madre y la abuela de Antonia Barra reaccionaron muy diferentes al padre de la víctima (Alejandro), quien aceptó los 20 años de condena AGENCIA UNO/ARCHIVO

26 de agosto 2022

Este viernes a las dos de la tarde en punto se conoció el futuro judicial de Martín Pradenas, quien fue condenado a 20 años de cárcel efectiva por violación y abuso sexual por siete delitos, donde el caso más comentado ha sido el de Antonia Barra.

De acuerdo a la legislación nacional, la sentencia de 20 años es la más alta por violación y abusos sexuales, sin embargo, una parte de la familia reaccionó en contra de esta pena, pues la fiscalía buscaba 41 años para el imputado. La madre y la abuela no están conformes, según ellas mismas declararon.

“He pasado tantos dolores por esto, es un dolor grande la injusticia. Cuántos delitos cometió, de los que se saben, porque hay cosas que no se saben, pero sí existen y le dan 20 años por todo el año que ha provocado. Él está vivo, riéndose de las víctimas y de la justicia”, dijo la abuela de Antonia Barra, Raquel Veloso.

La madre, Marcela Parra, también piensa lo mismo. “Todas las víctimas necesitan justicia, sobre todo mi hija que ya no está. Esto es volver a perderla, esto no es justicia. No entiendo en qué se basa la justicia en hacer una condena, porque no es justo. Confiábamos, porque todos los casos eran creíbles. Es un 2x1, puedes violar o matar a alguien y te van a premiar con un 2x1”, expresó.

"Muchas mujeres se atrevieron a denunciar sintiéndose protegidas por la justicia y ahora con esto van a callar por miedo y por vergüenza. Hablaron mucho de perspectiva de género, para qué, para darle dos años y tres años. Hubo una muerte y no se está respetando la vida de mi hija ni el daño psicológico de las demás víctimas… Nadie puede vivir un duelo, porque la injusticia provoca más pena y más dolor", añadió la madre de Antonia Barra.

La versión del padre de Antonia Barra

Luego de la intervención pública de la madre y la abuela de Antonia Barra, su padre, Alejandro, apareció en escena para detallar sus sensaciones después de la sentencia de 20 años contra Martín Pradenas. Y contrariamente a lo pensado en un inicio, no coincidió con Marcela Parra.

"Ninguna sentencia va a recuperar la vida de nuestra hija, pero ya entendiendo todo el proceso y cómo

funciona el sistema, creo que esta es una sentencia ejemplificadora en este tipo de delitos… Como dije, yo acepto la resolución de tribunales y estamos conformes con la pena que se le ha impuesto al condenado. Como familia ningún año va a apagar nuestro dolor, pero hemos hecho un trabajo que va a permitir que más víctimas tengan antecedentes en este tipo de juicios", sostuvo.

"Esto que quede claro, con la ley que hoy tenemos en este país perfectamente las víctimas, aunque no

tengan ningún recurso, pueden lograr justicia. Lamento que mi esposa se hubiese referido de esa forma, pero nosotros que hemos estado en el caso, estamos conformes con lo que se resolvió. Siempre he descansado en mis abogados y si ellos informan que es una pena ejemplificadora, yo me quedo tranquilo", complementó.

Carlos Gajardo, abogado de la familia, ratificó estas palabras y también aseguró que quedó conforme con los 20 años de condena para Martín Pradenas.