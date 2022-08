Familia peruana sufrió millonario robo en Las Condes: "No me siento segura en este país"

Según las víctimas, los asaltantes se llevaron computadores, joyas y dinero en efectivo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 17 de agosto 2022 · 08:46 hs

Una familia de origen peruano fue víctima de un millonario robo en lugar no habitado, el que se registró durante la noche del martes en su domicilio de la comuna de Las Condes.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, todo ocurrió cuando el matrimonio que ocupa la casa salió por cerca de tres horas, momento en el que los delincuentes aprovecharon para entrar y sustraer diversas especies.

Los afectados habían sido alertados por personal de la empresa de seguridad con la que cuenta dicho inmueble, que activó el operativo policial.

Según las víctimas, los asaltantes se llevaron computadores, joyas y dinero en efectivo por un avalúo millonario, el que aún no tiene una cifra específica.

En declaraciones al canal 24 Horas, una de las víctimas aseveró que "estos barrios eran lo más seguro que había. Es hora de que las autoridades se pongan duros de verdad porque te sientes vulnerable".

"Te sientes atacado en tu intimidad. Yo soy ingeniera peruana, me vine hace 30 años de mi país escapando de situaciones como esta", agregó.

Ante esto, la mujer afectada señaló que "me siento muy agradecida (de Chile), pero yo creo que es el momento de buscar otro sitio seguro. No me siento segura en este país".

El inspector Claudio Hernández Vásquez, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente de la PDI, explicó una vez que las víctimas llegaron a su domicilio "se dieron cuenta de que sujetos desconocidos ingresaron forzando ambos accesos, encontrando además un desorden generalizado".

“Por el momento se realizó un empadronamiento en el sector y Seguridad Municipal, por otra parte, personal especializado del Laboratorio Criminalística realizó la pericias, las cuales también serán informadas oportunamente al Ministerio Público”, añadió.

Los antecedentes del millonario robo en el domicilio de Las Condes quedaron en manos de la Fiscalía, que instruyó las diligencias respectivas a la PDI.