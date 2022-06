Familiares de DD.DD. piden a Contraloría investigar a Lorena Fries y Lorena Recabarren

Las agrupaciones también anunciaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 07 de junio 2022 · 11:14 hs

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) entregaron un oficio a la Contraloría General de la República, en donde pidieron investigar a las ex subsecretarias de Derechos Humanos, Lorena Fries y Lorena Recabarren.

Las representantes de las organizaciones apuntaron contra las ex autoridades tras la aparición de un reportaje de La Red, que señaló que hubo cerca de 5 mil relatos de ex conscriptos que participaron de diversas acciones realizadas durante la dictadura que no fueron entregados ni a abogados ni a los Tribunales.

Aquello, de acuerdo al trabajo investigativo, ocurrió cuando la actual diputada Fries era subsecretaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y se mantuvo con el arribo de Recabarren, quien llegó al cargo durante la segunda administración de Sebastián Piñera.

“No podemos dejar pasar lo que la subsecretaria de Derechos Humanos en entonces, la señora Lorena Fries, y después la señora Lorena Recabarren, hicieron y ocultaron esta información que ha sido tan importante para las causas de derechos humanos”, señaló Gaby Rivera, presidenta de la AFDD, a Agencia Uno.

La dirigenta añadió que “siempre dijimos que la información tenía que llegar a los Tribunales de Justicia y ellas la dejaron en una oficina, escondida”.

Alicia Lira, presidenta de la AFEP, anunció además que presentará una denuncia ante la Fiscalía Centro Norte para investigar y sancionar el presunto ocultamiento de las carpetas de los relatos de los ex conscriptos.

“No decimos que es todo, pero hay mucha información que va a ayudar a la investigación de las causas que por décadas los familiares esperan saber. Dónde están los detenidos desaparecidos, dónde están los restos de los ejecutados sin entregar”, expresó.

Lira aseguró que esto “lo sufrimos por segunda vez, cuando se ocultaron las fichas de Colonia Dignidad, y hoy día ocultan parte (de la información) para avanzar en las causas. Esto nos parece gravísimo y atenta contra la búsqueda de la verdad y de la justicia que los familiares hemos luchado por décadas”.

La diputada Fríes se defendió de las acusaciones, asegurando que el informe con los relatos no fue oculto. Además, señaló que la documentación quedó guardada en las bóvedas para asegurar que los antecedentes se encuentren “en muy buen estado de conservación”.