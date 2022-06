Farmacias Populares: abogada presenta querella contra Daniel Jadue por cohecho

La acción busca sumarse a una investigación desformalizada de la Fiscalía Centro Norte en contra del jefe comunal. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 09 de junio 2022 · 17:05 hs

La abogada Ximena Risco presentó una querella en contra del alcalde de Recoleta y representante Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), Daniel Jadue (PC), y contras quienes resulten responsables por el delito de cohecho.

Según lo publicado por La Segunda, la ex jefa de División Jurídica del Ministerio del Interior del segundo gobierno del ex presidente Sebastián Piñera busca agregar su denuncia a una investigación desformalizada de la Fiscalía Centro Norte en contra del jefe comunal, por el mismo delito detectado en el marco de una causa que llevan esas farmacias con la empresa Best Quality Products.

Risco busca sumar a los antecedentes un informe de Contraloría que detectó anomalías en el control de los dineros de la cadena comunitaria que lidera el alcalde de Recoleta.

En marzo de este año el propio Jadue informó que fue notificado del “eventual embargo” de la Achifarp debido al complejo proceso judicial que ha mantenido en los últimos años.

"Las farmacias populares han permitido acceder a medicamentos a precio justo en todo Chile, en medio de una evidente y dolorosa colusión de las grandes cadenas farmacéuticas que lucran día a día con la salud de la ciudadanía”, señaló el ex candidato presidencial del PC.

El alcalde, que fue el impulsor del sistema de venta de medicamentos a bajo costo, agregó en aquella oportunidad que “han sido miles de personas mayores beneficiadas, justamente aquellas que mes a mes reciben pensiones de hambre y que muchas veces dejan de lado sus tratamientos médicos por no tener cómo costearlo”.

“Estamos frente a un diferendo comercial no terminado, a propósito de una deuda que se generó con una empresa, y en un contexto de pandemia donde las cambiantes condiciones económicas afectaron a gran parte del país”, precisó.

Jadue aseguró además que la deuda con el proveedor ha sido pagada en “gran parte”, sin tener respuestas para el avance en un posible acuerdo.