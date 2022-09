Federación de rodeo responde a ONG: "Si quieren hacer una proclama en la medialuna, que lo hagan"

En la imagen, una representante de la ONG "Animal Libre" interrumpe el desarrollo del rodeo 2019 en el Parque Padre Hurtado AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 12 de septiembre 2022 · 16:31 hs

En la previa de cuatro días de festejo de las Fiestras Patrias 2022, la ONG “Animal Libre” presentó en las oficinas del Comité Olímpico de Chile (COCh) una solicitud para la eliminación del rodeo como una de sus 57 federaciones. Basados en el maltrato animal, los integrantes de esta agrupación exigen que el ente presidido por Miguel Ángel Mujica desconozca el reconocimiento de esta actividad como “Deporte Nacional” firmado en 1962.

“La evidencia del maltrato, el estrés, el sangramiento, las lesiones internas, como los golpes del colero para moverlo, han sido documentados por veterinarios y medios de comunicación en forma suficientemente profusa… Es una actividad que contempla en sus objetivos o ejecución, maltrato hacia los animales, lo que contraviene directamente la propia esencia deportiva del Comité. Según el olimpismo, en el deporte se juega limpio, no con sangre”, son algunas frases que se encuentran en la misiva que llegó al COCh.

Al respecto, la federación de rodeo admite no tener problemas con esta inquietud, pues aseguran que se no cometen delitos ni abusos. Además, insisten, han creado protocolos para que que la actividad se siga desarrollando en el país.

“Nos preocupamos de que no se maltraten los animales, de que estén a la sombra, que tengan agua y comida. Se trabajó con un grupo importante de académicos y veterinarios para crear un manual de bienestar animal. Se escribió todo un protocolo para que el animal no tenga ni maltrato ni estrés. Todo está muy detallado. Eso se ha instruido de manera tal que no le demos motivo a reclamos en una medialuna”, asegura Francisco Infante, presidente de la federación, en diálogo con EL DÍNAMO.

“Si alguien considera que hay maltrato, se puede conversar, porque siempre hay medidas que pueden mejorar el bienestar animal. Todo es conversable, pero no pasando por arriba de que está al lado. Creo que no hay maltrato en el rodeo, tenemos un manual y nos preocupamos mucho por cumplirlo. Pero no podemos poner las manos al fuego por algún grupo de personas que comete errores. Por eso sentémonos a conversar y busquemos la fórmula. Yo en eso estoy de acuerdo, pero no en los que dicen ‘ustedes tienen que desaparecer’”, agrega el dirigente.

La mirada político-social del rodeo

“Animal Libre” en la carta pide que se “rectifique el pronunciamiento de 1962, en el que declaran al rodeo como deporte nacional, cuando en Chile el único deporte nacional por ley es la rayuela”. En esta ONG se apegan a la historia más reciente, específicamente al 2014, cuando esta disciplina del tejo fue ratificada en esa condición por la presidenta Michelle Bachelet.

En ese contexto, la federación no se inquieta por sus lazos con el ente que desarrolla el deporte chileno. “Nuestra relación es muy buena con el COCh, nuestro gerente general conversó con el presidente del Comité Olímpico sobre esta carta. Ellos pueden presentar todas las cartas que quieran, ellos aprovechan estas fiestas para mostrar sus ideas, pero en el COCh tienen claro que esta federación es una de las mas antiguas de Chile. Nosotros contribuimos en el Comité Olímpico, nunca le hemos pedidos recursos y al contrario, cuando ellos lo han solicitado, nosotros hemos estado ahí”, sostiene el timonel.

Infante dice no estar preocupado por alguna manifestación que se presente en los rodeos de las Fiestas Patrias a lo largo del país. De hecho, existe un protocolo que le ofrece tranquilidad en su cargo. "Siempre hay que mantenerse alertas, pero no preocupados. Tenemos la seguridad que hacemos bien. Si alguien entra, se detiene el rodeo a la espera de que estas personas que ingresaron se calmen. No hay problema en eso y ya está instruido. Ahí recién vuelve el rodeo. Si ellos quieren hacer una proclama en una medialuna, que lo hagan. No tenemos problema con eso, porque se detiene la competencia y luego continúa”, detalla.

El presidente del rodeo, además, compara la petición de “Animal Libre” con el resultado del plebiscito a favor del Rechazo y los análisis posteriores desde el bando ganador.

“Nosotros tenemos que pelear porque el huaso sea parte de la identidad de Chile, como los pueblos originarios. Al pedir la eliminación del rodeo están dejando afuera a muchas personas. En las 22 marchas que hicimos cerca de un millón de personas nos acompañaron. Esta gente animalista conforma grupos extremos, es gente que no quiere una convivencia sana. Creo que los grupos radicales como esta ONG y como los que escribieron la Constitución son los que el país no quiere y eso quedó demostrado el 4 de septiembre. Nadie puede pasar por encima de otro", dice Infante.