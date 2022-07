Fiesta de La Tirana enfrenta al Seremi de Salud con el obispo de Tarapacá

La Tirana se suspendió por orden sanitaria, pero los fieles han llegado en masa. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: L. Rivera 14 de julio 2022 · 17:23 hs

Por tercer año consecutivo, la Seremi de Salud de la Región de Tarapacá informó, el pasado 24 de junio, la suspensión de la tradicional Fiesta de La Tirana que se realiza cada 16 de julio en esa localidad que pertenece a la comuna de Pozo Almonte.

En 2020 y 2021 se canceló por la pandemia del coronavirus, mientras que se extendió hacia 2022 por el incremento de otras enfermedades respiratorias en esa zona del Tamarugal. Además, el complejo panorama en la red asistencial y la masiva llegada de fieles fueron otra de las causas para negar el visto bueno a la celebración de la Virgen del Carmen.

A pesar de estas disposiciones, miles de personas se han trasladado hasta la zona para este festejo religioso. En ese contexto, desde la Seremi de Salud de Tarapacá cuestionaron que el templo se mantenga abierto a los devotos, pese a la advertencia del mes pasado.

“Nosotros hemos intentado comunicarnos con el obispo (Isauro Covili) para poder informarle de la situación. Lo hemos hecho con la preocupación de que el templo esté abierto y que esto genere aglomeraciones dentro del mismo”, sostuvo el seremi David Valle en radio Biobío.

Lo que arriesga el Obispado

La autoridad sanitaria reveló que el obispado no está respetando el acuerdo con la Iglesia Católica en no seguir adelante con el evento, por lo que anunció que intensificarán las fiscalizaciones y no descartó sumarios.

“Esperamos que hoy podamos tener respuestas del obispo y podamos entregarle nuestra apreciación”, agregó Valle.

Pese a la orden de la Seremi de Salud, miles de personas van llegando a la zona de Pozo Almonte para el carnaval que se realizará este sábado. Los devotos serán sometidos a diversos controles y las autoridades verificarán que se cumpla con la Ley Seca, la cual rige desde inicios de este mes.