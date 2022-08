Fiestas Patrias: ¿qué hacer para no sobreendeudarnos?

El poder adquisitivo de los sueldos ha caído,y eso nos obliga a tener unas Fiestas Patrias un poco más austeras. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Compartir











Por: Hugo Infante 27 de agosto 2022 · 07:01 hs

Debido al aumento del costo de la vida producto de la inflación, Economistas de la Universidad de Talca recomiendron no pedir créditos de consumo, evitar el uso de tarjetas de crédito e intentar comprar al por mayor entre familiares y amigos.



El profesor de Economía, Rodrigo Saens recordó que “el poder adquisitivo de los salarios ha caído, y eso nos obliga a tener unas Fiestas Patrias un poco más austeras que de costumbre”.

Por ello, el economista sugirió hacer un presupuesto previo y tratar de no salirse de la cifra contemplada, así como evitar pedir créditos de consumo de último minuto, a pesar de lo que ofrezcan las instituciones bancarias. “Los créditos, las líneas de crédito y las tarjetas están hoy día más caras, porque las tasas de interés están en máximos que no veíamos hace años en Chile. Por lo tanto, tratemos siempre de pagar en efectivo y no con tarjeta”, recomendó.

Saens también aconsejó planificar las salidas con tiempo, “ya que eso nos permite cotizar y comparar distintos valores para un mismo servicio, por ejemplo, un almuerzo en un restaurante”. A esto añadió que es importante considerar también la posibilidad de comer en casa, “aprovechando la amplia oferta de deliveries que hay disponibles”.

“No es una mala idea comer en casa un plato tradicional ya preparado, y sólo salir a dar un paseo a los juegos tradicionales o ramadas. Celebrar en casa, en familia”, aconsejó.

Comprar al por mayor

En tanto, Juan Andrés Riquelme, director del Magíster en Economía de la misma casa de etudios, coincidió en que la celebración debe ser planificada. “Hay que definir bien un presupuesto, no improvisar y contar las personas que celebrarán en el grupo familiar. Y sobre esa base, definir un menú que esté de acuerdo a mi bolsillo”, precisó.

“Hay que recordar que el gasto dieciochero es un adicional en el mes, que no está contemplado en los costos regulares de alimentación. Entonces, hay que mirar bien de cuánto dinero dispongo, y solo después de eso empezar a tomar decisiones sobre la celebración”, sugirió.

Junto a ello, el profesor Riquelme recordó que durante el feriado muchas veces se necesita dinero en efectivo, y que “es común que los cajeros se queden sin billetes hasta el próximo día hábil siguiente. Por lo tanto, hay que estar prevenido en este caso”.

El experto coincidió en que “bajo las tasas de interés actuales, lo mejor es evitar endeudarse. Mirar bien si la tarjeta me ofrece alguna promoción dieciochera y la letra chica”, advirtió.

Junto con esto, el economista recomendó comprar con antelación. “Los chilenos siempre confesamos que dejamos las compras para el último momento, y eso impide cotizar y comparar los mejores precios”, indicó.

Por último, Riquelme propuso juntarse con más familiares o amigos, de manera de hacer compras al por mayor. "El tomate, por ejemplo, está caro. Pero sale más barato si se compra por caja, que por kilo. Podemos celebrar y salir en grupos más grandes”, recomendó.