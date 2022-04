Fiscal Regional afirma que dos fusiles de guerra fueron utilizados en los ataques en Ercilla

La región de La Araucanía enfrentó una magrugada más de violencia. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 22 de Abril 2022 · 13:49 hs

El Fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido, hizo una declaración durante esta mañana sobre los hechos de violencia ocurridos durante la última madrugada en la comuna de Ercilla.

En el registro, compartido en redes sociales, consignó que en el ataque se utilizaron al menos dos fusiles de guerra.

“Los antecedentes que tenemos de este hecho dan cuenta que en la madrugada del día de hoy un grupo determinado de personas atacó cuatro vehículos que circulaban por la Ruta 5 Sur. Como resultado de este ataque, tres personas terminaron lesionadas. Una de ellas de gravedad y actualmente se encuentra en riesgo vital", comenzó señalando Garrido.

El fiscal detalló que “en el ataque se utilizó armamentos de fuego. Hemos podido determinar que al menos se utilizaron dos fusiles de guerra. Y por la gravedad del hecho se constituyó en el sitio del suceso la Fiscalía de alta Complejidad a través del fiscal del turno, quien impartió las primeras instrucciones y también efectuó la derivación a la unidad de atención de víctimas y testigos para el otorgamiento de las prestaciones correspondientes".

“Este hecho me parece de particular gravedad porque afectó a personas que simplemente circulaban, pasaban a esa hora por la Ruta 5 Sur. Desde el lugar también se levantó un lienzo en el que no solo se reivindica el hecho, sino que además se efectúan directas amenazas en contra el Poder Judicial y las policías”, agregó el fiscal Roberto Garrido.

Ataque Collipulli

Durante la tarde del hueves se registró un ataque incendiario, que dejo a cuatro camiones destruidos en la localidad de Collipulli. El hecho habría sido perpetrado por al menos siete encapuchados.

"Alrededor de las 13:00 horas del día de hoy, Carabineros ha sido informado de que en la ruta R-49, que une a la localidad de Collipulli con Curaco y comunidades interiores, se produjo un atentado incendiario que, hasta el momento, como información preliminar involucraría a cuatro camiones", relató el general Manuel Cifuentes, jefe de la IX zona Araucanía.

"Este ilícito, según los antecedentes que hemos tenido hasta el momento, fue perpetrado por siete individuos encapuchados provistos de armas de fuego, quienes obligan a descender a los conductores y proceden a verter algún químico acelerante que produjo la combustión de estos vehículos", informó.

El general afirmó que los antecedentes ya fueron entregados al Ministerio Público.