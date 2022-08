Fiscal de Arica por eventuales amenazas del Tren de Aragua: "Creo que hubo sobrerreacción "

El fiscal regional señaló que el grupo podría intentar reorganizarse en la zona. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 01 de agosto 2022 · 09:53 hs

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, señaló este lunes que hubo una “sobrerreacción” luego que se informara de un instructivo preparado por Carabineros que apuntaba a un posible ataque del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano que operaba en la zona bajo la banda de “Los Gallegos”.

En una entrevista a Radio Universo, el persecutor fue consultado por el informe que circuló durante este fin de semana, que hablaba de una eventual amenaza de ataque en el Cerro Chuño, por lo que se instruyó que los funcionarios policiales portaran chalecos antibalas y cascos balístico, además de reforzar la seguridad de los cuarteles.

Sobre esto, el fiscal expresó que la policía uniformada “no ha recibido amenazas directas de esta organización ni ninguna otra. Lo que ocurre es que distintas instituciones estamos tomando resguardos y frente a cualquier duda, se dictan instructivos internos respecto a formas de actuar”.

“Frente a cualquier duda cada institución dicta procedimientos en formas de actuar y eso hizo Carabineros (...) creo que hubo sobrerreacción ante una preocupación legítima”, manifestó.

Carrera también señaló que la organización fue prácticamente desarticulada en el operativo realizado por la PDI a mediados de junio, que terminó con la detención de 17 integrantes.

“Yo seria más categórico, yo diría que en esta región el Tren de Aragua fue derechamente desarticulado, lo que ocurre es que desde el punto de vista de lo estratégico no me cabe duda que con eso no se ha acabado el trabajo”, comentó.

El fiscal regional dijo además que "no me cabe duda de que van a tratar efectivamente de rearticularse en esta región, pero pensemos que todo el organigrama que nosotros estudiamos por 8 meses hoy día están todos privados de libertad. Por lo tanto, los próximos meses vamos a ver caras nuevas, una renovación”.