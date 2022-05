Fiscalía de La Araucanía detalla uso de fusiles de guerra en fatal emboscada en Lumaco

"Es un sector aislado, no está en los caminos principales, no hay protección en esa zona. No había patrullaje en ese lugar". AGENCIA UNO

Compartir











Por: Cristián Meza 24 de mayo 2022 · 21:47 hs

El fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, dio a conocer detalles de las primeras pericias realizadas tras la emboscada a un grupo de trabajadores forestales mapuche en Lumaco, que terminó con el homicidio de Juan Segundo Catril Neculqueo.

Según expresó el persecutor a 24 Horas, en el incidente se utilizó armamento de guerra contra el bus que transportaba a 30 funcionarios de la empresa CMPC.

"Las evidencias balísticas indican que al menos se usaron tres tipos de armamentos. Hay unas calibre 12 de escopeta, calibre 9 de pistola y también, como en otros hechos, se ha logrado recuperar evidencia balística del uso de fusiles, calibre 162, armamento de guerra", indicó el fiscal Garrido.

El fiscal planteó que "por el número de impactos que registra el bus, el armamento usado, uno podría pensar que el desenlace fatal fue menor dentro de lo que se podría haber esperado. Fue muy grave, podrían haber más personas graves o que perdieran la vida".

Junto con ello, planteó que el grupo armado debió ser integrado por más de tres personas, dejando en claro que "no es una acción fortuita, es preparada, es una emboscada porque no hay advertencia".

Respecto a si la zona contaba con protección militar, en el marco del estado de excepción acotado decretado por La Moneda en la macrozona sur, el fiscal de La Araucanía explicó que "es un sector aislado, no está en los caminos principales, no hay protección en esa zona. No había patrullaje en ese lugar".

En esta línea, el persecutor Roberto Garrido argumentó que "con el análisis de las cifras, el estado de excepción provoca desplazamiento de hechos de violencia a sectores que están menos resguardados, es lo que ocurrió hoy. Se concentran hechos de bastante violencia a los lugares donde ocurren habitualmente y que hoy tienen protección policial".