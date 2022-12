Fiscalía y postergación de extradición de Karen Rojo: "No está en discusión si cometió un delito"

Desde la Fiscalía valoraron que mantuvieran la prisión preventiva a Karen Rojo. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 08 de diciembre 2022

La Fiscalía Regional de Antofagasta se refirió a la decisión que tomó este jueves la Corte de Róterdam de postergar indefinidamente la extradición de la ex alcaldesa, Karen Rojo.

Según explicó el tribunal de Países Bajos, buscarán que el Estado de Chile entregue mayores antecedentes del caso y que deben examinar “detenidamente este fundamento jurídico” antes de decidir sobre el futuro de la ex jefa comunal.

A raíz de esta situación, el el vocero de la Fiscalía de Antofagasta, José Troncoso, señaló que “en la audiencia fijada para hoy en los tribunales penales de Róterdam, el tribunal dispuso requerir de nuevos antecedentes al Estado de Chile, en el contexto de la extradición activa que ha solicitado nuestro país en contra de doña Karen Rojo en su calidad de condenada por fraude al Fisco".

En ese sentido, explicó que la solicitud que hizo dicha corte, "está vinculado básicamente hacia el delito por el que ella fue condenada se encuentra contemplado en el catálogo de delitos del convenio internacional suscrito por Chile contra la corrupción en la ONU".

“Quién está a cargo de darle impulso procesal a la tramitación de la extradición es la Fiscalía de Holanda, no la de Chile. Nuestro país ya realizó todas las actuaciones diplomáticas, y previamente a ello las judicial para solicitar la extradición de Karen Rojo Venegas”, precisó el vocero de la Fiscalía.

La solicitud sobre Karen Rojo

En esa misma línea, el vocero de la Fiscalía Regional de Antofagasta explicó que “lo que se nos solicita no refiere a antecedentes de hecho. No está en discusión por parte del tribunal la circunstancia si Karen Rojo cometió o no un delito, eso está establecido en un fallo firme y ejecutoriado, que se revisó por la Corte Suprema (...) es una verdad procesal en Chile y en los tribunales extranjeros”.

Junto con eso, José Troncoso destacó que “lo importante también de esta audiencia es que el tribunal mantuvo la prisión preventiva”.